北市修法 寄養父母擬放寬到25歲

台北寄養父母年齡日益老化，北市社會局修正自治條例，將寄養父母年齡放寬至25歲以上都能申請，議會法規委員會昨審查，議員憂心太過年輕的寄養父母，恐無法承擔照顧弱勢兒少責任，社會局長姚淑文表示，不希望放棄任何希望，盼從事公益且符合資格這些青年，能加入寄養家庭行列。

「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」中寄養家庭照顧者年齡限制為30歲至65歲。社會局為讓更多有意願、有能力者加入，將年齡下修為25歲，往上則無年齡限制。

議員秦慧珠擔心，25歲當父母可能太年輕了，若要他們去照顧弱勢兒少，是否有辦法承擔？年齡改成無上限也過寬鬆，若有一個80多歲老奶奶申請當寄養家庭，依法不能不讓她當，後續評估也會更加複雜。

議員汪志冰說，現在很多年輕人都不想生不想養，若要他們來承擔寄養家庭責任，效果恐有限。議員陳政忠說，桃園空間寬闊，可去協調有無意願納入北市寄養家庭範圍，讓孩子多個選擇。

姚淑文表示，寄養家庭照顧者年齡偏大，50多歲者占7成，14位逾65歲，若不把年齡上限拿掉，未來有些人恐失去照顧資格。

姚淑文表示，截至今年3月，北市寄養家庭有109戶共128位寄養兒童，現有照顧者年齡都比較高，50歲以上大約占了6、7成，超過65歲的照顧者共有14位，這些父母照顧寄養者很多時間，陪伴孩子長大，並未中斷這些照顧者資格，若未將年齡上限拿掉，這些父母仍有可能失格。

社會局加入70歲以上照顧者，每2年要資格審查的規範，剔除不適任者等要件，市議員才同意此關鍵條文，待其他條文修正後，將新版自治條例送大會二、三讀。

家扶基金會社會工作處長陳乘斌表示，隨著醫療技術進步國人平均壽命延長，也讓退休後有能力願意付出的長者，只要身體健康無虞，其實都可以為社會貢獻。

至於外界擔憂25歲年輕人照顧寄養家庭弱勢孩童，陳乘斌說，家扶中心針對所有申請者，都有嚴格的把關及審查機制，審核通過後再教育訓練、社工陪伴等支持性活動，來評估申請者照顧能力。

47歲吳姓寄養媽媽分享，幫助孩子在正常家庭生活，對未來幫助很大，遠比在育幼院、托育機構感受深刻，目前寄養家庭人數不多，年齡放寬可以讓更多有志之士投入，服務更多弱勢兒少。