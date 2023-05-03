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S2O音樂祭爆拒退票爭議 苗博雅：今年掛不同公司再辦

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員苗博雅在議會質詢S2O音樂祭去年爆拒退票爭議。圖／取自苗博雅臉書
北市議員苗博雅在議會質詢S2O音樂祭去年爆拒退票爭議。圖／取自苗博雅臉書

去年8月S2O潑水音樂祭因在活動舉辦前一天，因宣布主要卡司韓國嘻哈皇后CL等11名藝人無法來台演出，消費者要求業者退票，卻遭置之不理，台北市議員苗博雅要求北市府消保單位介入處理，發現主辦單位斯邦奈雖已宣稱提出退款方案，時至今日因為嘉賓問題退票的筆數，卻仍掛零。法務局表示，斯邦奈公司未來若再申辦類似活動，將積極審查。

此外，苗博雅說，根據今年S2O潑水音樂祭申請水利處場地資料，主辦單位負責人與去年主辦方一模一樣，根本是同一批人，掛名不同公司辦活動。對此他要求，北市法務局及消保官應負起責任，於這會期前促成消保團體代表消費者提出訴訟，並透過跨局處協調，要求水利處不予同意場地租借，以免爭議重演。

苗博雅指出，截至今年3月，他共收到2787位消費者陳情，總受損金額高達1605萬7128元。苗博雅說，法務局接下來要用哪些工具要求業者負責？他知道消保官已召開7場調解會，但沒有半場調解成立，尤其廠商提出的調解方案，不僅是幾千元的票退還幾百元，甚至還是退點數，質疑「你覺得有誰會答應這個調解方案？」痛批事發至今沒半筆退款成功。

苗博雅指出，政府在事隔一年還沒辦法幫消費者討公道，那還要這個政府做什麼？要求法務局於這會期應促成消保團體代表消費者提出團體訴訟。另外，法務局應與水利處作跨局處協調，要求水利處不應再出借場地，以免成為消費爭議的幫兇。

北市水利工程處指出，此場演唱會因文件未備齊，已退回廠商修正，等補齊文件後，將邀集市府其他單位開會審查。

台北市主任消保官楊麗萍也表示，斯邦奈公司未來若再以人員或業務關係密切其他公司申辦類似活動，將積極審查並具體要求提出維護消費者權益及立場。斯邦奈公司表示自4月30日起已陸續進行退款及換票作業，法務局邀業者下周到市府說明。

苗博雅 北市 消保官

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