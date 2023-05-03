深坑幹道人行道遭大樓占用 新北交通局這麼做

新北深坑要道北深路三段出現人行道遭企業大樓「阻斷」情況，不少民眾為此要與車爭道，險象環生。新北交通局表示，接獲民眾反映後就會勘，除增繪行穿線、標線型人行道因應外，也要求大樓改善占用情形。

北深路三段附近不少科技公司，周邊有郵局及超市等，路段不只是交通要道，也是民眾日常採買及飲食的生活圈，且還緊臨東南科技大學，但在超市附近卻有路段遭大樓違法增設花圃，阻斷民眾通行路線。另外，行穿線也是畫一半。

新北市議員陳乃瑜表示，自己接獲不少民眾反映，當地斑馬線有一段沒一段，行人走一走會發現，沒有空間可以過了，很多買菜民眾、學生族，都會經過，每次都要跟車爭道，非常危險。

交通局交通管制工程科長林昭賢回應，確實接獲民眾反映，因此也做緊急改善，除增繪行穿線，解決企業大樓占地問題；經工務單位確認大樓建造時範圍，發現確實占用，因此發函要求改善，目前先在路側取消停車格，畫上標線型人行道因應。