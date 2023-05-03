快訊

台南永康男墜樓案不單純？ 2超商同事衝出大樓、騎車接應

破解首腦「藍道」手機驚人發現 北市所長超熟卻裝不認識

買預售屋發現家門前被裝「電線桿」 內行人曝：虧慘了！多數人很忌諱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水阿嬤栽種南瓜隧道開放 季節限定美拍景點

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水八十多歲的阿嬤種植的南瓜田，南瓜果實就順著藤蔓垂掛在空中，就好像燈籠一樣，成為淡水季節限定的打卡熱點。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水八十多歲的阿嬤種植的南瓜田，南瓜果實就順著藤蔓垂掛在空中，就好像燈籠一樣，成為淡水季節限定的打卡熱點。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區淡金公路5段89號、屯山里10號橋旁，由淡水農會輔導種植的南瓜田，目前即將進入盛產季節，一共有9座總長400公尺綠意盎然的南瓜隧道，隧道主人是一位八十多歲的阿嬤，南瓜果實就順著藤蔓垂掛在空中，就好像燈籠一樣，成為淡水季節限定的打卡熱點。

一顆一顆的南瓜，結實纍纍，掛在棚架上，形成一條南瓜隧道，在淡水淡金公路5段89號、屯山里10號橋旁，由淡水農會輔導種植的南瓜田，目前即將進入盛產季節，瓜農以棚架的方式，讓南瓜沿著支架攀爬，再覆蓋整個棚架，形成綠色隧道，而南瓜果實就順著藤蔓垂掛在空中，就好像燈籠一樣，讓這裡成為遊客觀賞的景觀南瓜隧道。

隧道主人是一位八十多歲的阿嬤，她與兒子一起照顧這些南瓜棚可是相當辛苦。

阿嬤表示，棚架式栽培栗子南瓜，不僅降低病蟲害、增加產量外，每逢南瓜採收期前，結實纍纍的園區掛著色彩繽紛各種栗子南瓜，讓南瓜隧道成為打卡秘境，今年共開放9座總長400公尺的南瓜隧道，種植「黑海」、「東昇」、「瑞福」、「春娘」和「李白」等超過10個品種，成熟結果後會呈現出粉紅、橘黃、磚紅、墨綠和灰綠等5種不同顏色的南瓜，圓形、橢圓形南瓜高掛棚架，十分療癒。各品種不同顏色的南瓜成熟掛於隧道內，彷彿進入五彩繽紛的秘境中。

阿嬤說，照顧這些南瓜可是看天吃飯，還好在開花結果時雨水較少，南瓜才能長得美又多，棚架上的南瓜，從種植開始，每天更是得加陪照顧，就像是牽孩子一樣，每天都得爬上架牽好南瓜，而現在開始就是觀賞的最佳時機，但也請民眾不要隨意用手觸摸，棚架邊底部也別用腳踩踏。

另外現場也販售新鮮現採的栗子南瓜，歡迎民眾賞秘境並帶些健康美味回家品嘗，勿隨意採摘果葉及亂丟垃圾，將美好秘境留給每一位民眾，希望藉由特殊的南瓜景觀，吸引民眾參觀，進而推廣南瓜的多元化利用，增加在地瓜農的農產品行銷。

淡水 阿嬤

延伸閱讀

「高血壓飲食」一天2茶匙鹽就超標！煮菜該放多少鹽、醬油、味精？專家授三餐菜單

總長認證馬來西亞kson是真愛 見肉圓披薩問「這棒球嗎？台灣人專搞這種w」

相關新聞

去年曾爆退費爭議...S2O潑水音樂祭將再辦 北市：申請文件未齊將積極審查

台北市議員苗博雅指出，曾引發退費爭議的S2O潑水音樂祭主辦公司再度向北市府申請場地辦活動。北市府今天表示，業者申請文件未...

S2O音樂祭爆拒退票爭議 苗博雅：今年掛不同公司再辦

去年8月S2O潑水音樂祭因在活動舉辦前一天，因宣布主要卡司韓國嘻哈皇后CL等11名藝人無法來台演出，消費者要求業者退票，...

國道客運9026上班尖峰時段分流2路線 9日起試辦

針對國道客運9026爭議，基隆市長謝國樑1日建議交通部公路總局長陳文瑞應分流，改善平日上午尖峰時段通勤人潮。公路總局已同...

雙溪長源社區共餐好溫馨 近九旬長者煮飯手腳俐落

雙溪區長源社區每個月都會舉行一次的銀髮共餐活動，協助料理的皆是銀髮長輩，其中年紀最大近九旬的長輩還能負責下鍋炒菜，手腳看起來相當俐落，其他在廚房忙進忙出的也都是70歲以上長輩，他們自己種菜自己吃，也和大家分享，讓長源社區共餐一片和樂融融。

瑞芳工業區入口地坪塌陷 地方盼修復保安全

瑞芳工業區入口意象的地坪，三月中發生嚴重塌陷，讓附近住戶人心惶惶，懷疑是野溪掏空導致路面跟著下陷，目前暫時是封閉起來，也請民眾請勿靠近，待相關單位確認原因後立即後進場修復，保障民眾生命財產安全。

淡水阿嬤栽種南瓜隧道開放 季節限定美拍景點

淡水區淡金公路5段89號、屯山里10號橋旁，由淡水農會輔導種植的南瓜田，目前即將進入盛產季節，一共有9座總長400公尺綠意盎然的南瓜隧道，隧道主人是一位八十多歲的阿嬤，南瓜果實就順著藤蔓垂掛在空中，就好像燈籠一樣，成為淡水季節限定的打卡熱點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦