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瑞芳工業區入口地坪塌陷 地方盼修復保安全

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳工業區入口意象的地坪嚴重塌陷，地方盼趕快修復，保障民眾生命財產安全。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳工業區入口意象的地坪嚴重塌陷，地方盼趕快修復，保障民眾生命財產安全。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳工業區入口意象的地坪，三月中發生嚴重塌陷，讓附近住戶人心惶惶，懷疑是野溪掏空導致路面跟著下陷，目前暫時是封閉起來，也請民眾請勿靠近，待相關單位確認原因後立即後進場修復，保障民眾生命財產安全。

最近經過瑞芳工業區的民眾，想必都發現了入口這裡已經圍起黃色警示帶，目前已經封閉一個多月，走近一看發現，靠近野溪的擋土牆已經龜裂，連接的地坪也已經嚴重塌陷，目前也請民眾勿靠近。

上天里里長林瑞明表示，因為大寮野溪的溪底掏空，造成連帶的坍塌問題，希望有關單位正視這裡的問題，盡快進場施工修復，保障民眾生命財產安全。

新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，自三月底封起來到現在，地層下陷程度加劇，讓附近居民都很擔心，因此，區公所也會進行持續監測，另外也會請權責單位就龜裂處日後要進行修復，以防情況繼續惡化，近期也請民眾小心，切勿闖入以免發生危險。

瑞芳

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