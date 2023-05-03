雙溪長源社區共餐好溫馨 近九旬長者煮飯手腳俐落
雙溪區長源社區每個月都會舉行一次的銀髮共餐活動，協助料理的皆是銀髮長輩，其中年紀最大近九旬的長輩還能負責下鍋炒菜，手腳看起來相當俐落，其他在廚房忙進忙出的也都是70歲以上長輩，他們自己種菜自己吃，也和大家分享，讓長源社區共餐一片和樂融融。
長源里里長陳資郎說，適逢母親節前夕，也感謝這群社區婆婆媽媽，每次共餐總是帶來自家種的蔬果或是肉類，加上用心烹煮，每次共餐都很澎湃，讓社區長輩一起用餐話家常，今日特地準備蛋糕提前預祝婆婆媽媽們母親節快樂。
長源社區的銀髮共餐活動，都是由在地婆婆媽媽親自張羅，有的年紀雖然已經很大，但依然秉持著要活就要動，因此，廚房裡不時都可以看到白髮蒼蒼的高齡長輩，卻有著俐落的手腳在準備午餐，讓共餐不只凝聚社區情感，也讓長輩活出新態度。
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