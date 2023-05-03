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議員批八里汙水廠等5年還沒移交 侯友宜：該負責任不會逃避

聯合報／ 記者江婉儀張曼蘋／新北即時報導
位於新北的八里汙水廠經營權轉移多年未果，新北藍綠議員都盼新北市府趕快趁雙北同黨執政做好接管，新北水利局則說要先等中央補助做好「收集系統」後才能轉移。圖／本報資料照片
位於新北的八里汙水廠經營權轉移多年未果，新北藍綠議員都盼新北市府趕快趁雙北同黨執政做好接管，新北水利局則說要先等中央補助做好「收集系統」後才能轉移。圖／本報資料照片

八里汙水廠交接問題持續卡關，新北市議員陳家琪質疑，「八里人還有多少5年可以等」，臭味不但影響居民生活，也讓觀光客留下不好印象。新北市長侯友宜表示，處理設備要加速更替，否則承接單位要花很多經費，盼中央挹注經費，加速核定設備更新計畫，新北市該負的責任絕對不會逃避。

陳家琪今天在總質詢時指出，在地對於八里汙水廠的惡臭陳情接不完，她知道交接問題很複雜，但不應該給觀光客留下不好的印象，八里汙水廠共有台北、新北、基隆使用，三地市府也決議，要先改善汙水搜集系統，再做移交業務。

陳家琪指出，但跟中央爭取的32億元遲遲沒有下文，請問是中央在卡關嗎？如果是這樣，市府應該在積極跟中央爭取，要盡快解決，不要讓惡臭對在地人造成影響，也讓觀光客觀感不佳。

侯友宜表示，現在的惡臭除了清理還要稽查，稽查大約2周一次，清理是3年大清一次，會善盡稽查、管理責任，汙水場要移交到新北管理談了很久，要考慮到汙水廠很多設備已經老舊老化，不趕快更替，接手單位就要立即花很多金額處理，目前協調在中央經費挹注下，一步一步改善做好

新北市水利局長宋德仁表示，八里汙水廠當初是1991年中央蓋好交由北市專責管理，但系統用了26年，設備要更新，新北願意承擔責任，當初新北也提了32億元的更新計畫，也經過淡水河管理委員會決議，「先系統後場站」。

宋德仁表示，將優先施作龍形繞流管、溪美、蘆洲、新海、中和、湳仔溝等6處紓流設施，工程經費約4.8億元，目前雙北都有共識，但提中央營建署已過了18個月，期間被退了3次。新北也有負責處理，雖然還沒有接管，目前新北也在獅子頭、新莊提前預抽，上游也有10個點部署抽水機， 只要豪大雨或是颱風警報，就會預先抽水，避免問題發生。

行政院2017年同意雙北交接八里汙水廠權管，至今只完成基隆河系統接管。圖／新北市水利局提供
行政院2017年同意雙北交接八里汙水廠權管，至今只完成基隆河系統接管。圖／新北市水利局提供

八里 侯友宜

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