蔡淑君提改林口輕軌路線 侯友宜允1200上路後重新評估

新北市捷運局有意興建林口輕軌，初步路線從粉寮路到機捷A8站。議員蔡淑君今質詢提出新的路線，避開時常塞車的文化路一段，為林口帶來觀光財。新北市長侯友宜說，7月將上路的1200月票納入機捷，預估機捷使用量、轉運量暴增，允諾待月票上路後，重新評估林口輕軌運量。

林口近年人口發展快速，但過去初估林口輕軌每公里運量不到3000人，計畫被排入中、長期願景，而非優先項目。蔡淑君今下午質詢指出，只要有效將通勤族接駁到機捷，就能提升大眾運輸運量、增加產業磁吸效應、就業機會。

蔡表示，捷運局規畫的路線是從粉寮路，從粉寮路，行經中山路、文化二路、忠孝路、文化一路、文明路，最後至復興一路的機捷A8站。蔡認為，文化一路上下班尖峰時刻常塞車，若改從粉寮路，行經中山路、文化二路、忠孝路、文化三路機捷A8站，最後至復興一路的機捷A8站，還將能經過林口三井outlet、國際媒體園區及林口長庚醫院等地，盼捷運局重新評估路線。

侯友宜說，人人都愛輕軌，林口輕軌初估需要98幾億經費，若1200月票納入機捷，機捷使用量、轉運量將會暴增，承諾月票上路後重新試算林口輕軌運量，只要運量大應該可行，走哪一條路線也可以重新評估。侯說，他自己一直想拉一條到華亞科技園區，給林口龜山兩區有便捷交通也是好事。

另外，蔡淑君說，林口匝道南向與北向交流道進出日車流量高達3至4萬輛車次，比起國道一號主幹道車流多快3倍，並提出興建林口第三交流道紓解交通。侯說，交流道增設還需跟桃園市、高公局討論，認為可以將增設意見放到基北北桃平台、專業評估討論，其他縣市同意再跟交通部提議，比較容易通過核定。