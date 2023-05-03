被議員當面開酸「你以前很討厭」 侯友宜瞬間變臉

新北市長侯友宜今天出席新北市議會總質詢，市議員游輝宂針對地方議題質詢，游輝宂在質詢結尾時話鋒一轉，對侯友宜說：「當初市長當副市長的時候，我們都滿討厭你的」，侯友宜原本站在備詢台前，看著螢幕簡報，突然瞬間轉頭，身子略僵，瞬間面色凝重，臉部表情皺在一起。

游輝宂今天質詢時，針對中和在地問題質詢，包含納骨塔、停車柱、高壓電塔等，最後質詢結尾時，游輝宂謝謝說到做到、認真為新北做事情的市長，「當初市長做副市長的時候，我們都滿討厭你的」，聽到這一句話的侯友宜原本在身後的螢幕，突然猛一回頭，面色凝重看著質詢中的游輝宂。

游輝宂接著對侯友宜解釋：「因為你做事情的時候，太、太直接，完全沒有討論的空間，但現在當市長，我們都很喜歡你，因為很願意聽我們地方的聲音」。