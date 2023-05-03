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淡水福佑宮平安遶境6日舉行 市區將實施交通管制

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
淡水福佑宮6日將舉辦一年一度的「媽祖祈安遶境」活動，當天警方從上午8時至晚間10時實施交通疏導措施。圖／警方提供
淡水福佑宮6日將舉辦一年一度的「媽祖祈安遶境」活動，當天警方從上午8時至晚間10時實施交通疏導措施。圖／警方提供

新北市淡水福佑宮6日將舉辦一年一度的「媽祖祈安遶境」活動，也是疫情3年以來，首度恢復步巡遊行，主要路段包括中正路、中山路、中山北路、中正東路等市區幹道，當天警方將從上午8時至晚間10時實施交通疏導措施。

屆時將管制車輛進入中正路老街，除居民及洽公車輛，一律禁止進入。相關交通疏導措施如下：

一、車輛禁止通行範圍：

1、中山路口至文化路口之間的中正路。

2、文化路、新生街口至中正路馬偕銅像之間斜坡路段。

二、交通疏導重點路口：

「中山路與中正路口」、「中山路與中山路129巷口」、「中正路與中正路8巷口」、「中正路與文化路口」、「文化路與新生街口」、「中正東路與英專路口」、「英專路與清水街口」、「水源街1段與英專路口」共8處，將設崗機動管制及實施建議改道措施。

三、管制範圍周邊各交管人員均可提供駕駛人相關訊息，民眾亦可透過電話查詢即時資訊與交通狀況（電話號碼：02-26212069）。

由於活動適逢周六，淡水警分局呼籲用路人避開活動時段、遶境路線及管制路段，多利用淡金路進入淡水市區或漁人碼頭，亦可留意警察廣播電台與即時路況資訊，多多利用大眾運輸工具，減少行旅時間。

淡水福佑宮6日將舉辦一年一度的「媽祖祈安遶境」活動，當天警方從上午8時至晚間10時實施交通疏導措施。圖／警方提供
淡水福佑宮6日將舉辦一年一度的「媽祖祈安遶境」活動，當天警方從上午8時至晚間10時實施交通疏導措施。圖／警方提供

淡水福佑宮6日將舉辦一年一度的「媽祖祈安遶境」活動，當天警方從上午8時至晚間10時實施交通疏導措施。圖／警方提供
淡水福佑宮6日將舉辦一年一度的「媽祖祈安遶境」活動，當天警方從上午8時至晚間10時實施交通疏導措施。圖／警方提供

淡水 遶境

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