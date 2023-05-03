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北市消費歡樂抽首波獲獎名單出爐 推母親節活動

中央社／ 台北3日電

北市政府為響應中央普發新台幣6000元政策，推出消費歡樂抽活動，北市府今天公布首波抽獎結果，有2人分別獲得百萬電動車和100萬元。抽獎至5月31日，將配合母親節檔期推活動。

台北市產業發展局舉辦「2023 Let's購台北、消費歡樂抽」記者會，公布4月得獎名單。產業局長陳俊安指出，消費歡樂抽活動從4月17日推出後廣受好評，登錄註冊共7萬人、登陸金額超過6億元。

他說，消費歡樂抽活動是要響應全民普發6000元政策，北市府攜手北市商家推出5項優惠，包括「電子支付10%回饋、百家旅館住宿優惠、藝文活動滿千抽千、「運動場館6000換8000」等好康。

陳俊安表示，這次首波公布最大獎為Toyota. bz4x純電動車及現金100萬元，有2人分別獲獎，接下來有母親節檔期，將推出母親節感恩抽活動，加碼推出總價值55萬元獎品，如元氣能量椅等。

產業局表示，這次抽到百萬純電動車及100萬元的民眾分別消費6000元及826元，都以雲端發票登錄，市長蔣萬安預計11日頒獎給2名幸運得主。

產業局指出，消費歡樂抽活動將至5月31日結束，民眾只要持4月1日至5月31日在台北市店家消費發票或收據，單筆消費滿200元至活動官網登錄可獲1組抽獎序號、每組序號有1次中獎機會，特約店家消費可獲2次抽獎機會。

產業局表示，最終獲獎名單將在6月6日揭曉，更多活動資訊可至「2023 Let's購台北、消費歡樂抽」活動官網。

北市 母親節 發票

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