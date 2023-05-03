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放寬寄養家庭申請者年齡 北巿議員憂條件太寬鬆、後續更複雜

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議會法規委員會通過修正自治條例，放寬申請寄養家庭者年齡限制。圖／報系資料照
台北市議會法規委員會通過修正自治條例，放寬申請寄養家庭者年齡限制。圖／報系資料照

台北市寄養家庭數逐年下降，有關寄養家庭申請年齡放寬，台北市議會法規委員會今天通過修正自治條例，將照顧者年齡限制放寬至25歲以上符合資格者皆可申請，但有議員擔心這樣條件過於寬鬆，太過年輕恐無法應付需要寄養的弱勢孩童，年紀太大申請者恐會有健康等疑慮。

社會局為讓更多有意願、有能力且願意擔任寄養家庭者，修正「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，其中擔任寄養家庭者年齡限制從原本規定30至65歲，調整為25歲以上符合資格者皆可申請，但年滿70歲者，每兩年則需要重新提出申請。

汪志冰表示，現在很多年輕人都不想生不想養，若要他們來承擔寄養家庭責任，效果恐有限；秦慧珠也擔心，25歲當父母可能太年輕了，若要他們去照顧弱勢兒少，是否有辦法承擔，此外，年齡改成無上限過於寬鬆，她舉例，若有一個80多歲老奶奶申請當寄養家庭，依法不能不讓她當，後續評估也會更加複雜。

社會局說明，截至今年3月台北市寄養家庭有109戶共128位寄養兒童，現有照顧者年齡都比較高，50歲以上大約佔了6、7成，超過65歲的照顧者共有14位，但因為這些父母可能已照顧寄養者很多時間，陪伴孩子長大，社會局並未中斷這些照顧者資格，但若未將年齡上限拿掉，未來這些寄養父母仍有可能失格。

社會局長姚淑文會後受訪表示，寄養家庭是對社會的貢獻，不希望放棄任何一個希望，這次會下修年齡，希望年輕有為願意從事公益且符合資格這些青年，能夠加入寄養家庭的行列。

另外，有關社會局提出開放讓6歲以上未滿12歲不同性別有血緣關係者可以同住一個房間，但有議員擔心，現在孩子過於早熟，建議只要不同性別不管有無血緣關係，均不能同住房間，社會局回應，會後將回去討論研擬。

寄養家庭 北市

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