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新北勞檢員自己就過勞 綠議員轟：每人服務增到250件

聯合報／ 記者張曼蘋江婉儀／新北即時報導
過勞問題備受關注，但有議員爆料新北市近3年勞檢人力僅112人，109年檢查件數是1萬7936件，111年增到2萬8016件，平均每人服務件數從160件增到250件。圖／報系資料照
過勞問題備受關注，但有議員爆料新北市近3年勞檢人力僅112人，109年檢查件數是1萬7936件，111年增到2萬8016件，平均每人服務件數從160件增到250件。圖／報系資料照

過勞問題備受關注，新北市議員黃淑君今爆料新北市府讓新北勞檢員過勞，表示近3年新北市勞檢人力僅112人，但案件卻大幅增加，109年檢查件數是1萬7936件，111年增到2萬8016件，平均每人服務件數從160件增到250件，「勞檢員把關勞工權益，但市府卻讓勞檢員過勞。」

黃淑君表示，近3年新北市執行勞動條件及職業安全勞檢人力皆僅有112人，但案件卻是逐年大幅增加，109年的檢查件數是1萬7936件，到111年暴增1萬件，高達2萬8016件，平均每人服務件數更從160件暴增到250件。

黃淑君說，近期新北市工安事件不斷，勞工安全出現危機，但勞檢員也都過勞，經調閱數據發現，近3年勞檢件數一直攀升，但新北市勞檢員人力卻完全沒增加，勞檢員在第一線把關勞工權益重要角色，但勞檢員過勞卻無處申訴，市府應檢討改善勞檢員額及勞權問題。

黃淑君說，新北市勞工局擔負稽查及輔導重任，其中勞動檢查處的勞檢員更是行政要角，第一線協助勞資雙方解決問題，市府應更重視並加以檢討。

對此，新北市勞工局回應，目前每年勞動檢查場次及績效主要由勞動部匡列，並請地方政府配合實施，勞動部職安署長日前表示，未來會檢討勞動檢查場次過多的部分。

勞工局表示，新冠肺炎疫情期間，勞檢員擔負職場防疫的宣導工作，因此宣導場次也有上升情形，新北勞檢處未來降災主軸將調整到職災宣導與預防，並不會著重檢查場次，以111年度為例，新北市職災千人率並未升高，與近3年平均值比較更下降5%，未來也會向中央爭取甄補更多的勞檢人力，減低工作負擔。

勞檢 過勞

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