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大溪至頂埔9103路線將停駛 桃市府試辦263公車無縫接軌
行使大溪到捷運頂埔站的9103路線公車，營運許可自前年到期後，公路總局已延長代駛2年，但仍難以應付長期虧損，近期將會宣布停駛，桃園市政府交通局表示，規劃以試辦市區公車的方式，新增263路線公車接續服務，以方便乘客需求。
交通局表示，9103路線公車，原為大溪至板橋，沿途經台3線，但營運效益不彰，且與新北市境內沿線705、藍46等公車路線重疊，經路權公路總局決議自去年6月起，將路線縮駛至捷運頂埔站。
交通局說，考量該路線停駛，將影響大溪區市民乘車權益，為顧及通勤需求，規劃試辦市區公車263路線，從大溪至恩主公醫院，作為替代方案，並將終點規劃在恩主公醫院，可滿足就醫需求，已於4月定線會勘，並規劃以1輛大客車，且每日增加為5班次營運。
交通局表示，客運業者目前正在辦理程序，已與公路總局協調，在試辦路線整備完成前，9103路線仍會持續服務，待263試辦路線完成正式上線後，無縫接軌，維持運輸服務。
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