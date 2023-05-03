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淡江大橋可如期完工？侯友宜：缺工缺料影響恐拖到2025年初
淡江大橋預計在2024年通車，新北市議員陳家琪今天質詢時，詢問淡江大橋是否會如期如質順利完工？淡水人已經等很久了。新北市長侯友宜說，因為缺工缺料問題有影響到工期，可能會拖到2025年初，但他還是希望2024年底完工。
侯友宜今天出席新北市議會總質詢，對於淡江大橋工程問題，侯友宜表示，據他了解，因為缺工缺料問題有影響到工期，不一定能如期完工，可能會拖到2025年初，但他還是希望2024年底完工。
陳家琪說，市長曾經有說過要在淡江大橋上放跨橋煙火，希望有記得。侯友宜說，目前都已經在試放中。
淡江大橋銜接八里跟淡水之間，淡水端原本規畫建設高架橋跨越中正路及沙崙路，由於淡水區內多條道路禁止大貨車行駛，加上民眾反映會破壞景觀，公路總局開會後決議取消高架橋，規畫大車下橋後限制左轉，將建設濱海匝道，引導大車下橋後右轉中正路二段51巷，再左轉中正路行駛。
另外，陳家琪也針對交通問題點出，目前淡水中正路、沙崙路已經很壅塞，呼籲市府應該要在淡江大橋通車前，做好預防性政策。新北市交通局長鍾鳴時表示，目前已在開會，針對道路形式、動線、停車場遷移、政府機關空間重新分配等討論，也以副市長層級定期控管中。
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