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翡翠專管貫通典禮 蔣萬安將邀歷任市長及侯友宜

中央社／ 台北3日電

翡翠水庫原水專管貫通在即，台北市長蔣萬安今天表示，飲水思源是當然態度，貫通典禮將邀請歷任市長黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲出席，以及新北市長侯友宜。

蔣萬安今天至北投區行政中心與里長座談，會前接受媒體聯訪時被問及翡翠水庫原水專管貫通一事。蔣萬安表示，當然要飲水思源，市政是一棒接一棒，歷任市長對北市建設發展都有貢獻，典禮會邀請黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲一起來見證這個重要的市政里程碑。

蔣萬安並說，新北市長侯友宜對環評及水保出很多力，也會邀請他；還有經濟部、水利署首長等，感謝每一名參與工程的人。

另外，媒體追問有里長抱怨蔣萬安選前積極走訪、選後找不到。蔣萬安澄清與里長們溝通順暢，很多餐會行程或市政考察都會跟里長面對面交換、聆聽意見，北市12行政區都會辦座談會，並請各局處與里長及時溝通，希望完善地方建設。

另方面，媒體問及北市議員徐巧芯日前與蔣萬安出席活動，事後臉書發文「絕對不會說沒來的人是不關心」似乎把矛頭指向同黨秦慧珠、戴錫欽等，蔣萬安緩頰說，議員關心市政很合理，也會精進跟議員在市政考察行程上的溝通。

蔣萬安 馬英九

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