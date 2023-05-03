台灣燈會主燈無處可去又拆不了 北市議員批：替中央收爛攤

2023台灣燈會主燈「玉兔壯彩」拆解後存放在北捷北投機廠。北市議員徐弘庭質疑，過去幾年台北燈節主燈結束後都會拆解清除，沒能力存放，北市府卻要幫台灣燈會主燈找娘家，替中央收拾爛攤子；觀傳局回應，目前有找到3個合適地點，正在評估可行性，預計6月前就會確定存放地點。

徐弘庭指出，過去北市府舉辦台北燈節，2017與2018年主燈在活動結束後，都會拆解清除，2019、2020年的拆解後沒有下文，2021年則是拆解後還給廠商，2022年主燈經評估沒後續效應便將主燈銷毀，台灣燈會的主燈卻得保存下來，質疑北市府連自己的小孩都顧不好，為什麼還要幫中央收拾爛攤子。

觀傳局長陳淑慧表示，由於2020年北市府欲爭取2023台灣燈會在台北，因此有和中央簽署協議要典藏主燈，在這次台灣燈會結束後，因為還沒有找到合適的地方放，為了不讓主燈日曬雨淋，所以選擇將主燈先暫放在北投機廠室內。

陳淑慧說，原先規劃能將「玉兔壯彩」主燈擺放在仁愛公園，但實地考察後，發現電力供應有問題，加上土地所有權過於複雜，評估後不可行，後續也找了其他地方，包含北流、北市科、動物園等，但還是有其他困難需要去克服。

觀傳局表示，經洽主燈製作團隊，若要將主燈回復至具聲光效果，所需經費約2000多萬元；若僅維持外觀樣貌及基本燈飾展示，移置、組裝及首年維運費用加總初估近千萬。但整體費用及分攤仍需待最終擇定方案及合作對象後，才能更進一步評估。

陳淑慧透露，目前已找到了3個有機會存放的地點，也將進一步討論可行性，由於還在簽呈中，暫時不能公開地點，預計很快就會有具體結果，6月底前就會確定存放在哪。