骨灰罈不可回收 新北環保局還收過充氣情趣娃娃

新北市三重區昨天有民眾因清潔隊拒收使用過的祖先骨灰罈，竟隨手扔在市區路樹下，引發網友熱議，也有不少人認為實在搞不懂那些東西不可回收。新北市環保局表示，生活廢棄物種類太多，很難完整表列，原則上是「可再生利用的資源物」才收，但也有例外。

環保局指稱，第一次聽說有人想請清潔隊資源回收車處理使用過的祖先骨灰罈，由於玉石材質較貴重、可能還有些民俗忌諱，亦非常見可再生利用資源物，清潔隊員才會拒收，建議不妨請教禮儀公司如何處理舊罈，比較恰當。

以往還碰過有人將使用過的充氣情趣娃娃交給資收車，因為覺得當成垃圾丟棄太浪費，令人啼笑皆非。

還有像是包覆屎尿的寶寶紙尿布、用過的口罩等等，也被民眾交給資收車，但其實這些可焚化物品，交給垃圾車即可。反而類似故障燈泡、吸水矽藻土腳踏板等擠壓會散裂傷人的廢棄物，請交給資收車。

新北市公告資收分類，細分14項：包括塑膠瓶罐、其他塑膠類、紙類、紙容器、家電資訊、雜項（如光碟、廢潤滑油、電線、電池、照明光源、手機等）、玻璃、金屬、發泡塑膠、廢食用油、農藥容器、輪胎、舊衣類、綜合料（如塑膠、塑膠容器、紙、紙容器、金屬等混合型態）。

另外有些複合材質的物品，像是電視、電腦、安全帽、電鍋、熱水瓶、吹風機、腳踏車等等，也是可以回收的，修復堪用可當二手資源，故障不堪使用則拆解回收可利用資源。