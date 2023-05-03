首場里長有約今北投登場 蔣萬安：維持一區一場

為強化市府與里長聯繫，台北市長蔣萬安上任後首場與里長有約，上午在北投行政中心舉行，過去柯市府以一區一座談會方式，在北市12行政區舉辦12場次座談，與區里長面對面討論。蔣萬安上午受訪表示，未來仍維持一區一場。希望跟里長共同推動相關市政，完善地方建設。

蔣萬安說，非常感謝里長在市政推動上扮演關鍵重要的角色，第一線即時反映民意，對地方建設也最清楚了解，他一上任後就規畫里長有約，從今天開始到7月，台北12個行政區都會跟里長面對面座談，里長也會先提案，並就里長意見，解決問題，需要提到正式與里長有約會議的，就會邀集各局處，當面在會中幫里長解決。

對於傳出有里長抱怨，市長選前很積極，選後不見人？還有區長向里長摸頭、壓問題？蔣萬安說，市府跟里長溝通非常暢通，不只是今天跟里長的座談，他上任後，所有的行程都會跟里長碰到面，很多餐會或市政考察行程，都會面對面跟里長交換意見，聆聽里長意見。

蔣萬安說，這段期間聽到里長對很多政策有很多想法，都可以做調整，這個都是非常好的溝通方式，接下來跟各區里長的座談也會有具體提案，聚焦市政。