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寧可路邊擺攤 鶯歌美食廣場空蕩蕩 6成未營業

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
鶯歌美食廣場二樓包含手搖飲等店家昨晚僅5家營業，門可羅雀。記者李定宇／攝影
鶯歌美食廣場二樓包含手搖飲等店家昨晚僅5家營業，門可羅雀。記者李定宇／攝影

新北市府投入9700萬元整建鶯歌美食廣場，民眾卻發現約6成以上店鋪都未營業，人氣低迷，業者紛紛改到外面擺攤。市場處回應，可能是因為非正餐時間，因此店鋪大多數休息。

鶯歌美食廣場年久失修，建物破舊漏水，市府推動改建，一樓為生鮮販賣區、二樓為美食廣場，2022年剛開幕時人氣鼎沸，近來配合美術館開園推出9折優惠。

但有民眾4月30日從美術館離開後到鶯歌美食廣場消費，卻發現6成以上店鋪都沒開，現場空蕩蕩沒什麼人，令人失望。在地民眾說，美食廣場重新營業以來，生意一直不如預期，不少生鮮店鋪仍寧願冒著被開單的風險到馬路上擺攤，鶯歌人很少會跑到二樓去吃東西。

新北市場處表示，20多個攤位的美食廣場目前僅約6個待租，民眾到達的時間可能不是正餐時間，才會有許多店鋪沒營業。

記者昨晚實地查看，包含手搖飲等店家僅5家營業，民眾稀疏門可羅雀。業者表示，最近美術館園區開放假日生意稍微好一點，但平常沒什麼人，一堆店鋪已不營業了。

市議員卓冠廷表示，市場處應加強行銷帶動商機，否則人潮進不來，攤商也背負沉重營運負擔。市議員江怡臻說，建議市府在辦活動時可搭配鶯歌美食廣場，也要加速招商期程，從每季1次調整為每月1次。

美食 美術館

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