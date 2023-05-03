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2托育員涉虐童 北市裁罰公布姓名

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北市內湖區某家托嬰中心日前遭爆料有虐童行為，社會局昨天公布第一階段調查結果，遭通報的2名托育人員有大力搖晃幼童，涉及照顧不當，將依法裁罰並且公布姓名。

社會局強調，目前已經要求托育中心提供完整1個月監視錄影畫面，將進行第二階段監視畫面調查，檢視有無其他虐童行為。

社會局表示，市政府上月28日召集專家學者開會，有照顧爭議的托育人員，調查期間皆已停職，專家認定，遭通報的2名托育人員行為涉及照顧不當，已經違反「兒少權法」，其中1名托育人員裁罰10萬元罰鍰並公布姓名，另1名托育人員因為涉及刑事調查，先公布姓名，後續行政罰鍰部分待刑事司法結果確定後，再行裁罰。

社會局表示，已要求機構交付完整1個月監視錄影畫面，進行第二階段的監視畫面檢視，若再發現有托育人員違反「兒少權法」，將依情節輕重處6至60萬元罰鍰，並公布姓名，情節嚴重者，也不排除主動移請司法單位調查。

另外，針對托嬰中心未於限期內提供監視器畫面，社會局表示，若未改善將持續裁罰，可處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並按次處罰，情節嚴重者，得命機構停辦一個月以上一年以下，並公布托育機構名稱。

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