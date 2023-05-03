北市台灣燈會產值258億 挨批「膨風」

2023台灣燈會已落幕，不過振興效益卻遭質疑「膨風」；也有商圈認為燈會效益不錯，但集中東區、信義區，較弱地區也應要照顧；另觀傳局近期推出觀光地圖供旅客參考，也遭質疑東區商圈僅4個點，完全不及格。觀傳局回應，會與商圈、里長討論，蒐集地方需求再調整。

燈會結束後，北市府統計，2023台灣燈會經濟產值高達258億元。民進黨議員林延鳳質疑，市府搞錯計算公式，台灣燈會喊出258億元產值，是依1256萬人次乘以交通部觀光局統計的「110年國人國內旅遊每人每次平均旅遊支出2061元」而來，但此定義是指個人離開日常生活圈到國內某地旅遊，今年台灣燈會參觀數根本沒排除雙北生活圈民眾。

甚至觀傳局稱燈會北市平均住房率8成，以台北市4萬180個旅館房間算，若每間「4人住」且燈會期間19日計算，也僅244萬人次，以每人均消費2061元，頂多也只有50.35億元，僅占觀傳局所稱數字約19.52%。

觀傳局回應，台灣燈會觀光經濟效益是採北市府2020年制定的「大型活動觀光經濟效益計算通案性參考準則」，推估產值為254億元，未來會持續精進，透過大型活動帶動更多效益。

北市商圈產業聯合會理事長洪文和表示，這次燈會效應是不錯，但單獨在一個地區，效應無法擴散到整個北市，很多商圈都在說，東區、信義區已經很熱鬧，對其他區較不公平，也應該要照顧到較弱地區。

另外，議員簡舒培也質疑東區觀光地圖，竟僅標示4個點，分別為3個百貨公司跟1個飯店，沒有其他的景點，這樣的地圖根本不能讓來台北遊玩的旅客清楚瞭解東區商圈的娛樂、消費景點，甚至這樣的地圖只有行銷百貨公司，觀光地圖完全不及格。

觀傳局表示，台北市內各地點設置的觀光導覽地圖牌，牌面地圖標示以導覽觀光景點為主，囊括飯店、百貨公司和旅遊景點等，本局將盡速與在地商圈、里長等地方團體開會、蒐集地方需求，針對地圖優化及調整。