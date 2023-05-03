兒童未來館停擺？侯友宜：會向中央了解

新北市板橋特專三用地被稱為全國最貴的停車場，位在精華地段卻始終無法開發。市長侯友宜昨天說，這是中央主導，不知為何又暫停了，會去了解、緊盯。文化部隨即回應，完全依照計畫作業中，並無延宕，預計今年底前完成建築師徵選。

特專三用地位在高鐵板橋站、台鐵板橋車站、捷運板南線、環狀線交會點，還設有客運轉運站，多年來卻只能當停車場無法開發，行政院前院長蘇貞昌從4年多前競選新北市長就說嬰開發，迄今卻仍是停車場。

文化部發布新聞稿表示，兒童未來館進度完全依照計畫期程作業，並無延宕。2021年8月行政院核定計畫，今年1月獲同意整體經費擴增至164.9億元，目前依照計畫期程進行徵選建築師前置作業，目前規畫採國內競圖，文化部已完成招標文件，正在最後確認階段，即將公開招標。

市議員葉元之昨天質詢時提到，蘇貞昌2018年選舉時說，特專三用地變成最貴停車場讓自己很「厭氣（台語，「不平」的意思）」，如當選市長，100天就會取得用地建文化設施，但蘇後來當行政院長規畫蓋「兒童未來館」，到現在都沒下文，「當時的小學生現在都高二了...不知道蘇院長那口氣是怎樣」？

文化局長張䕒育說，文化部已報行政院核定，二月曾公告，不過計畫好像有調整，目前是暫停狀態 。

侯友宜說，蘇貞昌擔任行政院長時可以決定，這是文化部主導的，新北市都配合，目前進行中，本來要委外設計招標，不知道為什麼又停了，現在不清楚進度如何，會去了解、緊盯。

在地的新民里長陳博盛說，地方民眾對兒童未來館等建設樂見其成，期待帶動周邊經濟，只是居民最在意進度，為了規畫特專三成為兒童未來館，已經拆除專門給小朋友遊樂的「尋夢園地」半年，孩子們無處放電，致電文化局回應是「中央預定地，市府也沒辦法」，若國家想要推動兒童館很好，但要做須趁早，若要延遲推動，可否先恢復尋夢園地？