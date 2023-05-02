東區商圈觀光地圖僅4個點遭批不及格 觀傳局允改善

台北市觀傳局推出觀光地圖提供旅客遊玩參考，但台北市議員簡舒培質疑，東區商圈的觀光地圖僅標示4個點，完全不及格，對此觀傳局回應，針對東區商圈及其他觀光地圖會與在地商圈、地方里長討論後搜集地方需求，進行調整。

簡舒培拿出台北市東區商圈的觀光地圖，地圖上面只有4個點，分別為3個百貨公司跟1個飯店，沒有其他的景點，她不認為這樣的地圖，能讓來台北遊玩的旅客清楚瞭解東區商圈的娛樂、消費景點。簡舒培質疑，這樣的地圖只有行銷百貨公司，這樣的觀光地圖完全不及格。

簡舒培表示，觀光地圖應該是要協助觀光而不是為了消費預算，她表示，依照觀傳局對觀光地圖要求，地圖中只要標示17個項目，包含現在位置、觀光景點、觀光夜市、特色街區等，東區商圈就屬於特色街區，卻連街區在哪都沒標出來，東區商圈業者反應過後，觀傳局只想新增QR code，不願修改地圖。

觀傳局表示，台北市內各地點設置的觀光導覽地圖牌，牌面地圖標示以導覽觀光景點為主，囊括飯店、百貨公司和旅遊景點等，本局將盡速與在地商圈、里長等地方團體開會、搜集地方需求，針對地圖優化及調整。