熊讚備詢被指懶「日子過太爽」 議員：多出去為黑熊賺錢

北市府吉祥物「熊讚」今到議會備詢，議員陳怡君指責熊讚布偶罵，「這隻熊太懶了、日子過太爽」，今年每月行程平均不到5個，應多一點行程去賺錢，並要求觀傳局、動物園研擬熊讚多走訪動物園擔任親善大使，商品販售所得部分應提撥作為黑熊宣傳之用。觀傳局說，熊讚疫情期間減少活動場次，現已逐漸恢復，未來會幫牠勤接公益、校園及環保通告。

民進黨議員陳怡君下午在議會教育部門質詢，點名「熊讚」站上質詢台，指熊讚2018年迄今沒出席過動物園活動。觀傳局長陳淑慧回應，熊讚出場有2種，分別是接受申請、出外景，先前有去台北花節、台北玫瑰園等，陳怡君則說「真的沒看到」，更指會有這樣的狀況，凸顯整個台北市政府不關心黑熊。

陳怡君表示，熊讚打著台灣黑熊的名義，未來跟廠商簽約過程，能不能有些回饋給動物園，商品販售幾%讓動物園作為黑熊的基金？陳淑慧回應，目前商業授權5至6％是到市府公庫，「牠現在可能還沒辦法賺那麼多錢，可是行動公益牠會答應的。」

「為什麼賺不到這麼多錢？這隻熊太懶了啦！」陳怡君說，熊讚有多懶，今年1月行程只有3個、2月4個、3月7個、4月4個，直呼「熊讚你真的是很懶惰，日子過太爽」，她也告訴熊讚「行程多一點，你是親善大使嘛！」希望牠可以一個禮拜去一次動物園，多賣一些熊讚商品。

陳怡君表示，穿熊讚衣服很辛苦、很熱，但可以多找一些人在動物園揮揮手、跟小朋友拍照，或許可以促進熊讚產品賣得愈來愈好，「來努力賺錢給黑熊來用、改善黑熊生活，你是台灣熊讚欸、是台北市的驕傲欸！」熊讚對此也頻點頭回應。

「你看你錢賺得這麼少，就是因為你看你這麼懶，出去賺錢好不好？」陳怡君說，世大運都結束、任務結束了，熊讚不怕沒工作嗎？最後要求觀傳局跟動物園，研擬熊讚多走訪動物園擔任親善大使，熊讚商品販賣所得應提撥部分，加強台灣黑熊宣傳。

觀傳局表示，熊讚身為台灣黑熊，在推動黑熊保育不餘遺力，經常透過臉書粉專貼文或影片推廣愛護黑熊議題。熊讚授權金如何能為黑熊保育盡份力，將與動物園討論長遠可行的方案。

觀傳局說，熊讚於疫情期間出席活動場次雖有減少，現已逐漸恢復，今年2月的2023台灣燈會、3月的全國原住民族運動會與世界棒球經典賽直播派對，都能見到熊讚加油、互動身影。未來也會幫熊讚勤接公益、校園及環保通告，讓民眾能更常見到熊讚。