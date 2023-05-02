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送螺絲起子盼栓緊總統府螺絲釘 侯友宜笑著收下了......

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
國民黨新北市議員戴湘儀送了一隻小熊造型的螺絲起子玩具給新北市長侯友宜，希望侯可以到總統府鎖緊蔡英文總統、副總統賴清德沒有鎖緊的國政螺絲釘。記者張睿廷／攝影
國民黨新北市議員戴湘儀送了一隻小熊造型的螺絲起子玩具給新北市長侯友宜，希望侯可以到總統府鎖緊蔡英文總統、副總統賴清德沒有鎖緊的國政螺絲釘。記者張睿廷／攝影

新北市議會總質詢，國民黨新北市議員戴湘儀今質詢時，送了小熊造型螺絲起子玩具給新北市長侯友宜，希望侯可以到總統府鎖緊蔡英文總統、副總統賴清德沒有鎖緊的國政螺絲釘。侯友宜笑著收下並表示，自己如能承擔更大責任，照顧更多人，就會勇往直前。

民進黨台北市議員王世堅4月13日質詢台北市長蔣萬安時，特別送了螺絲起子小熊給蔣，盼蔣能好好栓緊台北市府團隊螺絲。戴湘儀今日特別挑了同款玩具，在質詢期間送給侯友宜。

戴湘儀說，民進黨現在狂打「落跑市長」牌，但忘了許多民進黨議員都在選立委，且現任副總統賴清德就是「落跑祖師爺」。王世堅贏得黨內立委初選，成績很好，王世堅是透過民意出線，代表民眾不在意他是否做好做滿，因為王世堅用15年在地服務證明了字幾，侯友宜在新北市13年，新北市與台灣人民對侯有更高更深期待，為國家人民做事。

侯友宜說，人生有不一樣職位，但重要的是有共同信念與價值，如能承擔更大責任、照顧更多人，就要勇往直前，自己熱愛國家，如能照顧更多、服務更多人民，為大家做事，就該努力為國家人民創造更多幸福。戴湘儀笑著回應，希望侯友宜跟王世堅兩位真男人都能成功，升級地方服務。

戴湘儀接著說，自己有三個綠營的笑話，首先，新北市一直努力做城市外交，但卻被民進黨挖苦說沒有國際觀；另也好奇，前總統陳水扁英文好嗎？蔡英文總統接待外賓也一樣有翻譯，用英文能力評估外交專業度是笑話；最後一則笑話是外界在質疑侯友宜不懂美中關係，自己相信侯會走務實路線，為中華民國、新北市努力。

侯友宜對此回應，新北市光城市外交往來的有300多個，另不管英文好不好，許多重要場合還是需要靠翻譯，對國內同胞說話，要用我們自己的語言，當總統最重要的是把做好自己的角色，大家在乎的不是語言，而是行動的態度。

侯友宜也表示，在美中台關係底下，最重要的是國家安全，台灣要走出自信自立自強的路，要如何維持兩岸台海穩定，是現階段最重要的關鍵，也要跟美國保持良好同盟關係，大家一起並肩面對所有事情。

侯友宜 蔡英文

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