送螺絲起子盼栓緊總統府螺絲釘 侯友宜笑著收下了......

新北市議會總質詢，國民黨新北市議員戴湘儀今質詢時，送了小熊造型螺絲起子玩具給新北市長侯友宜，希望侯可以到總統府鎖緊蔡英文總統、副總統賴清德沒有鎖緊的國政螺絲釘。侯友宜笑著收下並表示，自己如能承擔更大責任，照顧更多人，就會勇往直前。

民進黨台北市議員王世堅4月13日質詢台北市長蔣萬安時，特別送了螺絲起子小熊給蔣，盼蔣能好好栓緊台北市府團隊螺絲。戴湘儀今日特別挑了同款玩具，在質詢期間送給侯友宜。

戴湘儀說，民進黨現在狂打「落跑市長」牌，但忘了許多民進黨議員都在選立委，且現任副總統賴清德就是「落跑祖師爺」。王世堅贏得黨內立委初選，成績很好，王世堅是透過民意出線，代表民眾不在意他是否做好做滿，因為王世堅用15年在地服務證明了字幾，侯友宜在新北市13年，新北市與台灣人民對侯有更高更深期待，為國家人民做事。

侯友宜說，人生有不一樣職位，但重要的是有共同信念與價值，如能承擔更大責任、照顧更多人，就要勇往直前，自己熱愛國家，如能照顧更多、服務更多人民，為大家做事，就該努力為國家人民創造更多幸福。戴湘儀笑著回應，希望侯友宜跟王世堅兩位真男人都能成功，升級地方服務。

戴湘儀接著說，自己有三個綠營的笑話，首先，新北市一直努力做城市外交，但卻被民進黨挖苦說沒有國際觀；另也好奇，前總統陳水扁英文好嗎？蔡英文總統接待外賓也一樣有翻譯，用英文能力評估外交專業度是笑話；最後一則笑話是外界在質疑侯友宜不懂美中關係，自己相信侯會走務實路線，為中華民國、新北市努力。

侯友宜對此回應，新北市光城市外交往來的有300多個，另不管英文好不好，許多重要場合還是需要靠翻譯，對國內同胞說話，要用我們自己的語言，當總統最重要的是把做好自己的角色，大家在乎的不是語言，而是行動的態度。

侯友宜也表示，在美中台關係底下，最重要的是國家安全，台灣要走出自信自立自強的路，要如何維持兩岸台海穩定，是現階段最重要的關鍵，也要跟美國保持良好同盟關係，大家一起並肩面對所有事情。