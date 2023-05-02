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蔣萬安聽聞徐巧芯說「我絕不會說沒來的人是不關心..」 反應是這樣

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午出席勞動節表揚大會活動。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天下午出席勞動節表揚大會活動。圖／北市府提供

2024立委選戰開打，台北市長蔣萬安前天公開行程視察「廣慈博愛園區」，現場卻僅有投入松信立委選戰的國民黨議員徐巧芯出席，甚至蔣萬安聯訪也邀徐同框，引發選區其他藍綠議員不滿，還驚動議長戴錫欽，台北市長蔣萬安今天出席勞動節表揚大會，媒體問蔣，是否驚動議長？蔣萬安僅快步離去，沒有任何回應。

議員徐巧芯先前曾遭民進黨議員李建昌質疑視察東環段沒現身，徐巧芯前天唯一出席蔣萬安行程後，更在臉書貼文大酸「我絕對不會說，沒來的人是不關心...」，引發其他議員炸鍋，據了解，此事還驚動議長戴錫欽關心。

徐巧芯回應，她是在4月28日收到市府寄來的行程通知信件，並質疑其他議員怎麼會稱市長行程「沒通知」，市長行程一直都會用Email寄來，重點是有沒有去看。徐也強調，北市府不知道她會去，本來行程就是自由選擇參加。

對於藍綠議員不滿市長公開行程通知太慢，蔣萬安今天被媒體堵訪，並無任何回應，儘快閃離去。北市府則表示，關於局處主辦的地方建設市政考察，未來如何完善相關流程，府方後續會由秘書長主持跨局處會議，精進檢討。

議員 蔣萬安

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