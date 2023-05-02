議員稱女性晚婚有凍卵補助需求 侯友宜：將評估

新北市長侯友宜今天在市政總質詢中，針對議員質詢女性愈來愈晚婚，而有凍卵需求，市府是否願補助一事表示，將請衛生局進行評估，儘量提供幫助。

侯友宜今天列席新北市議會施政總質詢，國民黨議員戴湘儀質詢說，女性逐漸晚婚，結婚平均年齡已是31歲，以台北市統計，結婚後生育年齡逾33歲，許多女性有凍卵需求。

她表示，她已32歲，很多朋友也都凍卵，她也打算明年凍卵，在桃園及新竹有凍卵相關補助，新北市政府是否也能對30歲到35歲有生育打算女性給予幫助。

衛生局長陳潤秋表示，每個人都可以視生活規劃來決定是否凍卵，但若用國家經費補助凍卵，就要考量凍卵取用率，政府仍希望大家都能適齡生育。

侯友宜表示，很多年輕人想保有生育機會，但凍卵費用很貴，因此，他針對相關補助，將會請衛生局評估，儘量提供幫助。

侯友宜也針對戴湘儀要求為毛小孩增建寵物公園表示，新北市有全國最多的22座寵物公園，但都是為狗狗興建，未來會持續增建，同時也會規劃興建第一座專屬貓咪的寵物公園。