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北市私立托嬰中心不當照顧 2師停職機構挨罰12萬

中央社／ 台北2日電

台北市內湖區私立連鎖系列托嬰中心頻傳不當對待，社會局表示，2托育人員大力搖晃幼童已遭停職，托嬰中心則逾期提供監視畫面被罰新台幣12萬元，後續將繼續調查。

北市社會局今天發布新聞稿表示，近期接獲內湖區私立連鎖系列托嬰中心多起不當對待通報案件，第一時間即派社工前往調查並約談相關工作人員，並要求機構提供事發日前1個月監視錄影畫面檔案。

社會局表示，已完成第一階段檢視並召集專家學者召開會議，從監視錄影畫面及相關人員陳述，發現托育人員有大力搖晃幼童，恐易造成嬰兒搖晃症候群，若情節嚴重有立即生命危險。

社會局指出，綜合研判後，認定遭通報的2名托育人員行為涉及照顧不當的情形，已違反兒少權法規定，依法進行裁罰；其中一名托育人員裁罰10萬元罰鍰並公布姓名，另一名托育人員因涉及刑事調查，先公布姓名，行政罰鍰等刑事司法結果確定後再行裁罰。

另外，托嬰中心還有監視器畫面逾期提供部分，也依兒童及少年福利與權益保障法開罰12萬元，若沒改善可按次處罰，情節嚴重者得命其機構停辦1個月以上1年以下，並公布托育機構名稱。

婦女福利及兒童托育科長粘羽涵告訴中央社記者，停職人員至少5年不得從事托嬰托幼相關工作，涉及刑事案件的則是因為家長提出告訴；而業者最晚5日要交出完整監視器影像。

社會局表示，接下來將進行第二階段的監視畫面檢視，若再發現有托育人員違反兒少權法規定，對兒童有虐待或不正當之行為，將依其情節輕重處以6萬至60萬元罰鍰，並公布其姓名，若情節嚴重者，不排除主動移請司法單位調查。

社會局強調，將持續無預警查察其他家連鎖系列托嬰中心，並透過抽查監視器畫面瞭解不同日期與時段的照顧情形，確認該機構是否有相關違法情事。

托育 托嬰 監視器

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