快訊

醫療專機已抵台！老鼠藥中毒交換生明返澳洲 北醫附醫最新回應

辛苦錢！搏鬥12小時釣14尾肥美黑鮪 4尾被海豬吃了只剩魚頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內湖托育中心虐童案調查出爐 涉案托育員遭裁罰公布姓名

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市內湖某托嬰中心日前遭爆料有虐童行為，社會局今天公布第一階段調查結果。圖/取自shutterstock
台北市內湖某托嬰中心日前遭爆料有虐童行為，社會局今天公布第一階段調查結果。圖/取自shutterstock

台北市內湖某托嬰中心日前遭爆料有虐童行為，經社會局調查後，今天公布第一階段調查結果，畫面中遭通報的2名托育人員有大力搖晃幼童，涉及照顧不當，將依法裁罰並公布姓名，社會局強調，目前已要求托育中心提供完整1個月監視錄影畫面，將進行第二階段監視畫面調查檢視有無其他虐童行為。

針對機構已提供11日的監視畫面中，社會局已完成第一階段檢視，並在上月28日召集專家學者召開會議，從監視錄影畫面及相關人員陳述，發現托育人員有大力搖晃幼童，恐造成嬰兒搖晃症侯群，若情節嚴重會有立即生命危險。

針對照顧爭議托育人員，通報調查期間皆已停職接受調查，經專家研判，認定遭通報的2名托育人員行為涉及照顧不當之情形，已違反《兒少權法》將依法進行裁罰，其中1名托育人員裁罰10萬元罰鍰並公布姓名，另1名托育人員因涉及刑事調查，先公布姓名，後續行政罰鍰部分待刑事司法結果確定後再行裁罰。

社會局也要求機構交付完整1個月監視錄影畫面，並進行第二階段之監視畫面檢視，若再發現有托育人員違反《兒少權法》，對兒童有虐待或不正當之行為，將依其情節輕重處以6 萬至 60 萬元罰鍰，並公布其姓名，情節嚴重者，不排除主動移請司法單位調查。

針對托嬰中心未於限期內提供監視器畫面部分，社會局表示，若未改善將持續裁罰，可處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並按次處罰，情節嚴重者，得命其機構停辦一個月以上一年以下，並公布托育機構名稱。

社會局表示，將持續針對其他家連鎖托嬰中心，採無預警稽查並透過抽查監視器畫面瞭解不同日期與時段照顧情形，確認機構是否有相關違法情事，以保障嬰幼兒托育品質及安全。

托育 托嬰 監視器

延伸閱讀

台中往生互助會亂象多 未立案團體不必受市府稽核

台中列冊街友279人且逐年上升 議員籲市府成立專案小組

台中等嘸「好孕專車」 社會局：雙十公車與捷運都可搭

內湖槍手在逃 蔣萬安晨會罕動氣：公權力掃蕩哪有第二句話？

相關新聞

9700萬改造鶯歌美食廣場 周日「空虛寂寞冷」巿場處找出這理由

新北市美術館4月中起每周末舉辦藝術活動，交通局也規畫循環公車包括陶瓷老街、鶯歌美食廣場等站帶動周邊商機，但有民眾4月30...

搶新北立委席次 新北這4個選區提名人選明確定

國民黨立委提名明進入第二階段，將提名現任議員林金結、洪佳君、葉元之、林國春四人挑戰現任土樹三鶯及板橋選區四名綠營立委。

東區商圈觀光地圖僅4個點遭批不及格 觀傳局允改善

台北市觀傳局推出觀光地圖提供旅客遊玩參考，但台北市議員簡舒培質疑，東區商圈的觀光地圖僅標示4個點，完全不及格，對此觀傳局...

熊讚備詢被指懶「日子過太爽」 議員：多出去為黑熊賺錢

北市府吉祥物「熊讚」今到議會備詢，議員陳怡君指責熊讚布偶罵，「這隻熊太懶了、日子過太爽」，今年每月行程平均不到5個，應多...

送螺絲起子盼栓緊總統府螺絲釘 侯友宜笑著收下了......

新北市議會總質詢，國民黨新北市議員戴湘儀今質詢時，送了小熊造型螺絲起子玩具給新北市長侯友宜，希望侯可以到總統府鎖緊蔡英文...

蔣萬安聽聞徐巧芯說「我絕不會說沒來的人是不關心..」 反應是這樣

2024立委選戰開打，台北市長蔣萬安前天公開行程視察「廣慈博愛園區」，現場卻僅有投入松信立委選戰的國民黨議員徐巧芯出席，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦