內湖托育中心虐童案調查出爐 涉案托育員遭裁罰公布姓名

台北市內湖某托嬰中心日前遭爆料有虐童行為，經社會局調查後，今天公布第一階段調查結果，畫面中遭通報的2名托育人員有大力搖晃幼童，涉及照顧不當，將依法裁罰並公布姓名，社會局強調，目前已要求托育中心提供完整1個月監視錄影畫面，將進行第二階段監視畫面調查檢視有無其他虐童行為。

針對機構已提供11日的監視畫面中，社會局已完成第一階段檢視，並在上月28日召集專家學者召開會議，從監視錄影畫面及相關人員陳述，發現托育人員有大力搖晃幼童，恐造成嬰兒搖晃症侯群，若情節嚴重會有立即生命危險。

針對照顧爭議托育人員，通報調查期間皆已停職接受調查，經專家研判，認定遭通報的2名托育人員行為涉及照顧不當之情形，已違反《兒少權法》將依法進行裁罰，其中1名托育人員裁罰10萬元罰鍰並公布姓名，另1名托育人員因涉及刑事調查，先公布姓名，後續行政罰鍰部分待刑事司法結果確定後再行裁罰。

社會局也要求機構交付完整1個月監視錄影畫面，並進行第二階段之監視畫面檢視，若再發現有托育人員違反《兒少權法》，對兒童有虐待或不正當之行為，將依其情節輕重處以6 萬至 60 萬元罰鍰，並公布其姓名，情節嚴重者，不排除主動移請司法單位調查。

針對托嬰中心未於限期內提供監視器畫面部分，社會局表示，若未改善將持續裁罰，可處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並按次處罰，情節嚴重者，得命其機構停辦一個月以上一年以下，並公布托育機構名稱。

社會局表示，將持續針對其他家連鎖托嬰中心，採無預警稽查並透過抽查監視器畫面瞭解不同日期與時段照顧情形，確認機構是否有相關違法情事，以保障嬰幼兒托育品質及安全。