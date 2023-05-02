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下班後才發蔣萬安行程 議員批：為何不提早通知？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）昨天在市議員徐巧芯（左）陪同下視察廣慈博愛園區推動成果。圖／聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（右）昨天在市議員徐巧芯（左）陪同下視察廣慈博愛園區推動成果。圖／聯合報系資料照

台北市長蔣萬安昨視察廣慈園區，卻只有議員徐巧芯出席，還在FB稱「絕不會說沒來的人是不關心」。藍營議員批評，市府在下班時間才寄信通知，絕大多數議員都不知道，徐的發言也非常刻薄不厚道；綠營議員質疑為何不早通知，或盡到告知義務，發簡訊、打電話或LINE訊息都好，「現場只有1位議員都不覺得怪？」

對此，徐巧芯表示，4月28日就收到信件，不知道為什麼會有「行程沒通知」的問題，還說「下班關我什麼事情？」市長行程一直以來都會用Email寄來，重點是有沒有去看。

徐巧芯強調，北市府不知道自己會去，「我又不會因為其他人沒來，就說別人不關心」，本來行程就是自由選擇參加，哪會知道其他議員要不要來，Facebook也寫得很清楚，沒有覺得議員們不關心廣慈園區，還說「他們閱讀能力要加強」

議員許淑華指出，北市秘書處在4月28日19時35分許下班後才發通知給各個議員的辦公室，質疑為何不能早點發，或是直接打電話、發簡訊，甚至有LINE能傳訊息，若是蔣市府公開行程，照理說發簡訊通知議員並不困難，難道蔣萬安都沒發現只有一個議員到場嗎？

許淑華說，市府太晚寄Email導致議員權益受損，未來市府能提早通知，不然被誤會市府要負很大責任，「現場只有一個議員都不覺得怪嗎？」，現在還沒到大選階段，萬一發生在10月，不就被鋪天蓋地報導，全部台北市變成總統、立委競選總部，「大家公平啦，議員沒有要選舉，也對他們不公平」

許淑華表示，所有議員都沒收到訊息，是看到新聞才知道有行程，她建議市府未來公開行程可直接發簡訊通知，盡到告知義務，避免讓大家覺得蔣萬安只是「政治傀儡」，擔任市長就好好扮演市長角色，廣慈裡頭也有很多問題亟需改善，很多問題要直接和市長談。

議長戴錫欽認為，早就確定的公開行程怎麼會到最連假前、下班後才發通知，除了徐巧芯，絕大多數的議員都不知道；議員慧珠說，很多議員都沒有收到通知，直到看見徐巧芯發文，才發現蔣萬安有行程。

對於徐巧芯發文稱「但我絕對不會說沒來的人是不關心」，暗諷未到場的議員。戴錫欽認為，選舉終究是一時的，很多網路發言牽涉到議員或同事之間的，還是盡可能謹慎一點會比較好；秦慧珠則說，徐講這些話非常刻薄、不厚道，更不尊重其他議員，大家根本不知道有行程，打選戰還把所有議員拖下水，讓其他人受到波及，用言語諷刺，這樣很不好，不是很想跟著她的口水戰起舞。

議員 徐巧芯

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