碧潭水舞周日再換新曲 還有煙火秀點亮夜空

2023碧潭水舞將於周日（5月7日）換上壓軸新曲「律動和美山」及「暗坑光梭」外，在當天晚間7點15分也將安排的3分鐘煙火施放。絕美的碧潭煙火在當晚點亮碧潭夜空時，搭配上躍動水舞共同演出，呈現碧潭獨有的空舞及水舞共演，襯著碧潭河景及吊橋光雕夜色。

碧潭煙火是新北市政府觀光旅遊局結合碧潭餐飲遊憩區委託營運廠商共同辦理，將在5月7日晚上7時15分施放，以壯麗的交響樂曲「Victory」為背景音樂，在180秒煙火燦爛綻放時，色彩繽紛的舞台光束燈及絢麗的水舞同步躍動，演出一場花火、水霧與光影交織的夢幻美景，發揮出最佳視覺效果，帶給民眾一場視覺與聽覺的盛宴。

壓軸登場的水舞曲目中，曲目「律動和美山」由多種色彩雷射畫筆描繪和美山山陵線輪廓，隨著音樂節奏化身為五分譜線條一起舞動，和美山火金姑螢光點點閃耀，還有黑鳶化身幾何線條飛舞穿梭，磅礡音樂結合水之藝術，絢爛光點閃耀帶來目眩神迷的享受。

而曲目「暗坑光梭」則是穿越於碧潭的古往今來，從和美煤礦的礦車，探索過往的暗坑採礦，穿梭到現今新店安坑輕軌通行，在輕軌捷運站點一站站閃亮，最後來到碧潭吊橋、絢麗浪漫煙火與水舞共同舞動，為今年的碧潭水舞帶來最高潮。水舞每首曲目演出時間為4分半鐘，於每晚6時30分至8時30分，每整點及半點演出，最後一場在8時45分演出，持續演出至5月28日，為民眾帶來與眾不同的視覺饗宴。