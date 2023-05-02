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徐巧芯參與視察發文酸沒來的 秦慧珠指不厚道

中央社／ 台北2日電
台北市議員秦慧珠。圖／聯合報系資料照
台北市議員秦慧珠。圖／聯合報系資料照

台北市長蔣萬安昨日出席廣慈博愛園區工程，到場的北市議員徐巧芯發文指稱「絕對不會說沒來的人是不關心」。北市議長戴錫欽表示，發文應更謹慎。市議員秦慧珠說，發文不厚道。

蔣萬安昨天下午視察廣慈博愛園區工程，當時僅國民黨台北市議員徐巧芯到場，她事後在臉書（Facebook）發文提到，接獲陳情，廣慈園區地下室停車場濕滑，對機車族不友善，她把握機會當面向蔣萬安反映，並得到正面回覆，她還稱「絕對不會說沒來的人是不關心」。

同為台北市松山信義選區議員的秦慧珠今天接受媒體聯訪時表示，原本不知道蔣萬安當天有公開行程，因媒體報導提到徐巧芯臉書發文，她才得知此狀況。

秦慧珠說，經詢問後得知，北市府在4月28日晚間發信通知此行程，期間未給議員邀請函，但因蔣萬安公開行程很多，若非有關選區市政議題，選區議員通常不參加；對於蔣萬安的行程及時間，北市府事後解釋相關的通知有疏忽。

針對徐巧芯臉書的發文，秦慧珠表示，不太厚道且不尊重其他議員，徐巧芯要投入立委選舉，這是徐巧芯的事，卻把其他議員拖下水，她不想跟著起舞，但相關內容別太苛薄。

戴錫欽接受媒體電話聯訪指出，選區議員關心廣慈博愛園區工程是好事，陪同蔣萬安視察也是應該，但徐巧芯的臉書發文，有黨籍議員提出不同意見，他認為選舉是一時，若牽涉其他議員，發文應更謹慎。

他表示，蔣萬安的行程通知，北市府應檢討流程，有選區其他議員認為可能僅有徐巧芯才知此行程，若被外界解讀北市府獨厚某議員也不太好。

對此，徐巧芯接受媒體電訪時指出，當天因先看到信箱內有市府通知信件，得知蔣萬安行程才前往現場，主要是因為接獲陳情，加上她當天沒行程才到場向蔣萬安反映。

徐巧芯表示，北市府有寄信通知議員有關蔣萬安的行程，但重點是要收信，且北市府先前也不知道她會出席，議員可視狀況自行參加，例如她臉書所提，不覺得沒出席議員是不關心此案。

北市府指出，市府各局處主辦的地方建設市政考察，後續將由秘書長主持跨局處會議，會讓流程更完善並持續精進檢討。

徐巧芯在國民黨2024立委初選打敗現任立委費鴻泰，國民黨中常會日前通過提名徐巧芯參選立委。

議員 徐巧芯 秦慧珠

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