江翠北重劃區飆車噪音擾人 環保局被罵了

新北市議會總質詢，國民黨議員葉元之指出，板橋江翠北重劃區房子蓋很多，未來將有數萬人入住，但因為在堤防，飆車族噪音嚴重，環保局又不解決問題，要求市府給予承諾。環保局長程大維回應，中央應該要修法，新北也會全力以赴，繼續努力。

葉元之說，板橋江翠北側重劃區，從華江橋一直到新月橋，很長一段，重劃區有分A、B、C、D、E、F、G，房子蓋得非常多，陸續會搬進來好幾萬人，但現在社區民眾遇到嚴重困擾，社區常常會有改裝車，讓他們受不了，許多住戶都有反應。

葉元之指出，自己對環保局第一時間態度也不太能接受，最早跟環保局說這件事，他說海山分局每個月都會安排巡檢一次，後續路段會加強巡邏，就這樣子，還說那邊不適合辦理臨檢，有解決問題嗎？

葉元之表示，後來環保局派科長會勘，增加科技執法，自己問說這有辦法喝止噪音嗎？環保局回應，依中央規定，噪音很難抓、開罰，環保局可不可以不要這麼敷衍？連市議員都沒有要幫忙解決，都在推問題ㄝ民眾怎會信任環保局？可否一個月內提出解決辦法？到底要怎麼做？

環保局長程大維說，新北目前在江翠北側設立9處科技執法，是很願意投入資源的，夜間攔查也有，目前除加強頻率，也有向中央反應車輛改裝問題，有些高進口車輛，進口時就100分貝，新北都有向中央交通部、經濟部表達，改裝應有規範，否則後面怎麼抓都沒辦法根絕問題，但不管如何，環保局還是會全力以赴。

侯友宜，去中央都可以解決問題，你只要源頭管理一下就可以了，不然還要科技執法。噪音問題大家都罵得要死，1999接到最多的抗議就是噪音問題，不管怎樣，中央法令沒有下去，也沒辦法根治問題，自己有時候看到車子呼嘯而去，也罵得要死，全國應該面對妨礙安寧噪音，要取締，讓大家來遵循。

葉元之最後批，環保局就是做的不夠，人家才會說，講了很多，但就是沒有重視問題。程大維回應，會繼續努力。