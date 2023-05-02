新北口服輪狀疫苗補助族群擴大 侯友宜承諾今年會做

台灣出生率每下愈況，新北市議員呂家愷今下午在市議會針對新生兒口服輪狀疫苗補助議題，希望新北市長侯友宜及衛生局可以承諾擴大補助。侯友宜表示，已經有將補助族群納入討論，並承諾今年會做到擴大補助。

呂家愷表示，台灣2023年首度跌破千分之6，47年來最低，若出生率持續低迷，2035年台灣恐在全球墊底，為了力拚生育率，政策不僅要花在刀口上，更要讓民眾有感且敢生，針對好發在嬰幼兒身上的輪狀病毒感染，現階段雖沒有藥物治療，但有口服輪狀疫苗可以預防。

呂家愷說，口服輪狀疫苗一劑大約2千元上下，但該疫苗現階段中央並沒有補助，但知道侯友宜在第一屆新北市長任內，為減少弱勢家庭的負擔，已將中低收入戶、罕見疾病、重大傷病及原住民的嬰幼兒等，列入公費接種對象，但還有其他弱勢家庭需要考量進去。

對此，新北市衛生局長陳潤秋回應，針對高風險族群相關方案已經在研擬中。侯友宜也承諾，新北市近三年每年平均約2萬6千名新生兒，今年只要經費允許就會擴大補助，「要今年做，就今年擴大。」