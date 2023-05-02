新北市企業防災多方合作 7家新企業參與推動

為提升防災能量，新北市消防局今天與7家企業簽署防災合作備忘錄，副市長劉和然代表簽署。劉和然表示，預定在115年達到500家合作企業目標，盼透過與企業防災合作，串聯企業、社區、校園、公部門共同強化在地防災能量。

劉和然表示，市府推動企業防災工作，至去年已有187家企業參與，今年持續邀請新企業加入。企業防災重點在協助企業提升自主防災能力，輔導企業強化防災機制與內部安全，而各企業也能運用其資源回饋地方防災工作。

消防局舉例，鬍鬚張、大潤發及正隆公司可支援民生物資；大板根森林溫泉酒店、新莊客旅、富信大飯店則可協助災時收容工作；新竹物流、裕隆集團、嘉里大榮物流公司可派遣其車輛協助物資運補或人員疏散；威剛科技、技嘉科技、微星科技可支援資訊設備；永佳樂、數位天空、大豐有線等企業則可協助防災資訊發布，藉由各企業多面向的攜手合作，使新北市防災能量更加提升。