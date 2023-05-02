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板橋兒童未來館又停擺 侯友宜：目前是暫停狀態

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
葉元之說，行政院長蘇貞昌當行政院長，說要蓋「兒童未來館」，但到現在都沒下文。侯友宜回應，這是中央主導，不知為何又暫停了，會去了解此事。記者張睿廷／攝影
葉元之說，行政院長蘇貞昌當行政院長，說要蓋「兒童未來館」，但到現在都沒下文。侯友宜回應，這是中央主導，不知為何又暫停了，會去了解此事。記者張睿廷／攝影

新北市議會總質詢，議員葉元之質詢時提到，前行政院蘇貞昌曾在2018年選舉時說，板橋特專三用地變成最貴停車場讓自己很「厭氣」，如當選，100天就取得用地建文化設施，但蘇後來當行政院長，說要蓋「兒童未來館」，但到現在都沒下文。侯友宜回應，這是中央主導，不知為何又暫停了，會去了解此事。

葉元之說，行政院前院長、前台北縣長蘇貞昌在2018年電視競選辯論會的時候，說這塊地要做文化設施，每次經過都「厭氣」啦、每次經過都很生氣，受不了，一定要改成文化設施，說他如果當市長，100天就取得用地來建設。蘇最後當了行政院長，但4年多來，這塊還是最貴停車場，不知道他那口氣是怎樣？

葉元之指出，蘇貞昌在2年多前來新北市開記者會，找好多記者、立委，表示要開始建設這塊地，要蓋兒童未來館，要給大家兒童節禮物，結果2年過去了，還是最貴機車停車場，這是行政院的地，為什麼不做？當時的小學生都高二了，想問一下文化局長，這塊地要多久？

侯友宜說，蘇貞昌當時是行政院長，可以決定。文化局長張䕒育則說，文化部有報過去，院已經核定，當時二月有公告，不過計畫好像有調整，目前是暫停的狀態 。

侯友宜接著說，這是文化部主導的，新北市都配合，目前進行當中，但計畫內容不知道什麼時候又停了，本來要委外設計招標，不知道為什麼又停了，現在不清楚進度如何，會去了解但畢竟是地方政府，權責在中央。

葉元之回，雖然這是中央權責，但蓋好也是地方受益，請去了解一下，如果跟他說100天取得用地，現在應該已經蓋好了，當時說要給兒童節大禮，小朋友都要長大了，是要給他們孩子做是不是，市長如果有機會承擔更大責任，希望可以幫一下。侯友宜回應，會盡量了解去處理，要緊盯，不然速度就慢掉。

板橋精華區特專三用地，目前仍未開工。圖／新北文化局提供
板橋精華區特專三用地，目前仍未開工。圖／新北文化局提供

行政院 蘇貞昌 侯友宜

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