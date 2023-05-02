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郊區天然氣鋪設率低 士林翠山里每戶分攤達50萬 居民不願接管

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市仍有34萬戶沒有接天然氣管線，繼續使用桶裝瓦斯；照片為業者汰舊換新天然氣管線。圖／聯合報系資料照
台北市仍有34萬戶沒有接天然氣管線，繼續使用桶裝瓦斯；照片為業者汰舊換新天然氣管線。圖／聯合報系資料照

北市偏遠郊區與山區仍有34萬戶未鋪設天然氣管線，須仰賴桶裝瓦斯，有議員日前就要求市府盡快檢討偏遠地區埋管進度。產發局今表示，因非人口稠密地區住戶分攤費用較高，以士林區翠山里為例，一戶可能分攤30至50萬元，導致居民接管意願不高。

北市議員汪志冰針對台北市部分區域為鋪設天然氣管提出質疑，並要求北市府加強埋管進度。不過產發局今表示，目前台北由大台北區瓦斯、陽明山瓦斯、欣欣天然氣及欣湖天然氣等4家公用天然氣事業分區供應，供氣戶數達71萬1193戶，普及率為6都最高。

至於未鋪設天然氣管線的區域未來該如何鋪設？產發局說，4家公用天然氣事業依天然氣事業法規定提供申請者使用天然氣，但也規定公用天然氣事業接獲未埋設本支管地區申請時，得要求用戶分攤部分本支管敷設成本。

產發局指出，故目前社區仍未舖設天然瓦斯管線，若位於都巿郊區、山區地帶等非人口稠密地區，需分攤費用較高，致居民意願不高。以士林區翠山里為例，依照距離，1戶可能要分攤30到50萬元不等，要不要裝是由居民決定，如果只有1戶想裝，那價格就會更貴，所以不可能強迫住戶要裝。

北市產發局坦言，裝設天然氣管後，除了鋪設管線、使用天然氣要付費外，還有基本費用，包括天然氣錶租金、設備維護費等，每個月都要繳錢，而且爐具、熱水器等都要改裝，否則有天然氣管也無法使用，費用增加不少，對偏遠地區的居民來說，寧可使用桶裝瓦斯，節省點可以用很久，也不會另外收費。

產業局表示，3月時就曾要求陽明山瓦斯公司針對管線延伸至士林區翠山里進行評估，與里長聯繫並提供意願調查，預計在母親節活動後，待里長彙整里民申請意願，如里民有申請意願，產業局將協助里民與瓦斯公司協調，加速舖管時程早日提供天然瓦斯使用。

陽明山 議員 天然氣

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