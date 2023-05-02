9700萬改造鶯歌美食廣場 周日「空虛寂寞冷」巿場處找出這理由
新北市美術館4月中起每周末舉辦藝術活動，交通局也規畫循環公車包括陶瓷老街、鶯歌美食廣場等站帶動周邊商機，但有民眾4月30日下午4時許前往花費9700萬元整建的鶯歌美食廣場，卻發現約六成以上店鋪都沒開門，除了沒什麼可吃人氣也低迷，直言「空虛寂寞覺得冷」。議員卓冠廷呼籲加強行銷，市場處則回應，可能是因為非正餐時間，因此店鋪大多數休息。
新北市鶯歌美食廣場過往建物破舊、漏水，新北市府砸下9700萬元改建，一樓為生鮮販賣區、二樓為美食廣場，2022年剛開幕時人聲鼎沸，近來則是配合美術館開園活動推出9折優惠，交通局也規畫循環公車讓民眾方便到鶯歌景點。
但有民眾4月30日從美術館離開後到鶯歌美食廣場準備找點東西吃，卻發現約六成以上店鋪都沒開，現場空蕩蕩也沒什麼人，民眾認為美食廣場既然標明上午11點營業至晚間8時，理應店鋪如高速公路休息站一樣營業時間內保持營業，尤其最近美術館開園吸引大批遊客，來到美食廣場卻多數沒營業令人失望。
鶯歌民眾則說，美食廣場自營業以來生意一直不如預期，不少生鮮店鋪仍寧願冒著被開單的風險到馬路上擺攤，平日鶯歌人更少會跑到二樓去吃東西，「大家都習慣騎個機車走進店裡吃啦！」直言只靠假日遊客要撐二樓店鋪很難。也有網友直言批評「鶯歌市場已不是市場的樣子」。
新北市市場處則表示，20多個攤位的美食廣場目前僅約6個待租，認為民眾到達的時間為非正餐時間，才會有許多店舖沒營業。新北市議員卓冠廷則表示，市場處應加強行銷帶動商機，否則人潮進不來，攤商也背負沉重營運負擔。
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