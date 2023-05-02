「台灣燈會在台北」產值258億？觀傳局挨批搞錯公式「膨風」
北市公布「2023台灣燈會在台北」參觀人次1256萬人，產值高達258億元，遭疑搞錯計算公式。北市議員林延鳳今批蔣市府「膨風」、欺騙市民，胡謅與地方感受相去甚遠的數字，還亂拉中央背書。觀傳局說，觀光經濟效益依北市府2020年制定準則且納入疫情影響計算，參觀人數1235萬7162人，估產值254億元。
北市府今年舉辦台灣燈會，參觀人數前後出現3種版本遭議員質疑，包含觀傳局1236萬人次與1256萬人次、資訊局858萬人次。林延鳳今再批，所謂台灣燈會帶來258億元產值是「膨風」，依觀傳局計算，數據是以1256萬人次乘以交通部觀光局統計的「110年國人國內旅遊每人每次平均旅遊支出2061元」而來。
她指出，觀光局該份報告載明「國人國內旅遊」定義，是指個人離開日常生活圈到國內某地從事旅遊活動，旅遊期間含當日來回不超過一年且未受雇於目的地的企業。以今年台灣燈會為例，雙北生活圈的民眾幾乎都會被該調查方法排除，不能計入「產值」，直呼觀傳局沒有判別參觀者是否真為外地旅客。
她說明，觀傳局稱燈會期間北市平均住房率8成，依統計全市4萬180個旅館房間，每間若寬認皆「4人住」且連續19日都是如此，僅約244萬人次，另假設所有人均前往賞燈，以中央統計每人平均消費額2061元，頂多只有50.35億元，僅占觀傳局所稱數字約19.52%。
觀傳局說明台灣燈會的觀光經濟效益計算，2022年4月已提出初步推估數字，預計創造約210億元經濟效益，採用計算方式為北市府2020年制定的「大型活動觀光經濟效益計算之通案性參考準則」，並納入疫情影響考量。
觀傳局表示，為延續活動前的計算標準，觀傳局於燈會結束後依循同樣準則，以參觀總人數1235萬7162人，推估2023台灣燈會產值為254億元。
觀傳局補充，北市府2020年制定「大型活動觀光經濟效益計算之通案性參考準則」，計算方式是依交通部觀光局每年之國人旅遊狀況調查報告推估觀光經濟效益。觀傳局未來會持續精進，透過大型活動帶動更多觀光效益。
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