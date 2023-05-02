「台灣燈會在台北」產值258億？觀傳局挨批搞錯公式「膨風」

北市公布「2023台灣燈會在台北」參觀人次1256萬人，產值高達258億元，遭疑搞錯計算公式。北市議員林延鳳今批蔣市府「膨風」、欺騙市民，胡謅與地方感受相去甚遠的數字，還亂拉中央背書。觀傳局說，觀光經濟效益依北市府2020年制定準則且納入疫情影響計算，參觀人數1235萬7162人，估產值254億元。

北市府今年舉辦台灣燈會，參觀人數前後出現3種版本遭議員質疑，包含觀傳局1236萬人次與1256萬人次、資訊局858萬人次。林延鳳今再批，所謂台灣燈會帶來258億元產值是「膨風」，依觀傳局計算，數據是以1256萬人次乘以交通部觀光局統計的「110年國人國內旅遊每人每次平均旅遊支出2061元」而來。

她指出，觀光局該份報告載明「國人國內旅遊」定義，是指個人離開日常生活圈到國內某地從事旅遊活動，旅遊期間含當日來回不超過一年且未受雇於目的地的企業。以今年台灣燈會為例，雙北生活圈的民眾幾乎都會被該調查方法排除，不能計入「產值」，直呼觀傳局沒有判別參觀者是否真為外地旅客。

她說明，觀傳局稱燈會期間北市平均住房率8成，依統計全市4萬180個旅館房間，每間若寬認皆「4人住」且連續19日都是如此，僅約244萬人次，另假設所有人均前往賞燈，以中央統計每人平均消費額2061元，頂多只有50.35億元，僅占觀傳局所稱數字約19.52%。

觀傳局說明台灣燈會的觀光經濟效益計算，2022年4月已提出初步推估數字，預計創造約210億元經濟效益，採用計算方式為北市府2020年制定的「大型活動觀光經濟效益計算之通案性參考準則」，並納入疫情影響考量。

觀傳局表示，為延續活動前的計算標準，觀傳局於燈會結束後依循同樣準則，以參觀總人數1235萬7162人，推估2023台灣燈會產值為254億元。