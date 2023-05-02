螢火蟲出沒季 新北推薦這五區賞螢

台灣每年3月下旬到5月是螢火蟲出沒季節，其中新北市雙溪區、平溪區、坪林區、三峽區及新店區多處可供民眾安排賞螢之旅，白天到周邊的商圈遊玩，夜間欣賞點點螢光飛舞，可深入體驗在地文化、美食及自然生態。

新北有許多賞螢聖地可供民眾選擇，其中三峽鳶山及平溪菁桐煤礦紀念公園，鄰近特色商圈，民眾在賞螢之餘，也可到新北商圈吃在地美食體驗當地文化。其中三峽老街商圈是許多觀光客來新北遊玩跟品嘗美食的首選，當地除知名伴手禮金牛角外，搭配古代建築設計，老街內「秀才厝」推出服裝租借，讓民眾回到古代感受在地文化。另外也可以到平溪菁桐老街走走，漫步在鐵道間拍照，最後施放天燈許下心中的願望，期許願望能夠實現。

經發局長何怡明表示，為行銷新北特色商圈，自2020年起推出「活絡新北市商圈振興補助計畫」，鼓勵商圈結合市府資源及在地文化，辦理特色活動。去年總共核定補助21個商圈，商圈活動主題多元，整體帶動1億1530萬元商機。