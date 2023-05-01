侯友宜力拚新北軌道建設 韓國瑜老家門口將增設捷運站

新北市長侯友宜近來力拚軌道建設，五泰輕軌延伸的泰板輕軌近期引討論，其中經過板橋、中和及土城交界的萬人稠密區卻不設站，引發民眾討論。新北捷運局表示，因應地方需求將於稠密區新設站點，泰板輕軌可行性研究最快本周送交通部審查。

五泰輕軌上月中在行政院通過可行性研究，未來將延伸板橋、土城及中和等地的泰板輕軌也引發討論，其中將行經中和、板橋、土城三區交界，當中有大量人口居住的壽德新村，還因為是高雄市前市長韓國瑜的老家而爆紅，區內不少長者居住，但到規畫的輕軌站都至少要一公里。

地方居民也說，當地地狹人稠，長期只能仰賴公車到板橋銜接捷運，非常不便。壽德里長張宗正說，原設計兩站附近都較少人潮，反而中間有中和明德里、壽德里、五權里、重慶里及土城平和里，人口至少兩萬人以上，有迫切需求，因此向立委江永昌、議員陳錦錠陳情。

江永昌表示，現行輕軌北側已有大量新舊住宅存在，未來南側因都市計畫，勢必朝向住商機能開發，並引進更多人口，應提早布局因應，因此今年3月邀集交通部及捷運局協調，並要求納入可行性研究中；同時也爭取保留輕軌沿中和莒光路延伸之可行性。

捷運局表示，已經聽到地方反映，再加上沿線行經中和場站較少，已評估在中和及板橋交界的五權公園南側一帶，未來會在都市計畫新闢的30米道路上設置平面車站，目前也已納入可行性研究中，最快本周送交通部審查。

新北市議員張嘉玲表示，2月說明會上接獲民眾陳情，表示大量居民夾在兩站中間，長者行動真的不便，因此趕緊跟市府爭取。新北市議員金瑞龍也說，當地人口基底夠，且沿線綠色廊帶另一側有大片閒置地，現多為工廠及停車場，多一站有助未來整體開發。