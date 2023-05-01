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新北飲料店禁用一次用塑膠杯 首日稽查無違規

中央社／ 新北1日電

新北市配合行政院環保署限塑政策，今天起轄內「飲料店」不得提供塑膠一次用飲料杯（包含生物可分解塑膠材質PLA杯），環保局首日稽查147家飲料店業者皆符合規定。

環保局發布新聞稿表示，為確保業者了解政策規定及實施期程，自去年年中即多次與飲料業者溝通研商，掌握業者庫存塑膠杯去化及替代性紙杯備料情形，並經綜合評估後，提報環保署核定於112年5月1日實施禁用塑膠一次用飲料杯政策。

環保局表示，政策實行首日，環保局稽查人員針對管制對象飲料店展開稽查，總計抽查147家業者，全數符合規定。

環保局後續也將派員不定期稽查，違規者將依廢棄物清理法規定告發，並令其限期改善，最高可處新台幣6000元罰鍰，並得按次連續處分。

環保局表示，依據環保署相關管制規定，飲料店、連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超級市場等行業皆已不得提供塑膠一次用飲料杯，未來將逐步推行至其他行業，擴大減塑成效。環保局也呼籲民眾落實源頭減量，養成自備環保杯或租借循環杯的習慣，以行動愛地球。

環保署 新北

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