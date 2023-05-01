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新北總質詢放空城 綠抨放水藍稱改書面質詢

中央社／ 新北1日電

新北市議會正進行施政總質詢，但國民黨團改採書面質詢，民進黨團抨放空城，對市長侯友宜放水；國民黨團回應，適逢勞動節，改採書面質詢，讓議員助理和市府僱員享勞工權益。

新北市議會總質詢，但議場卻空蕩蕩，不見官員備詢及議員質詢場面，原來國民黨團今天排定採書面質詢，讓侯友宜不用進議會，讓議會放空城。民進黨議員卓冠廷 質疑侯友宜成了習慣被「放水」的人，甚至變成被寵壞，禁不起檢驗的巨嬰。

卓冠廷表示，國民黨團配合侯友宜要被國民黨徵召參選總統的算計，把議會總質詢時間從6月提前到4月，今天更扯，一整天安排書面質詢，讓侯友宜賺到一天假。

民進黨團總召鄭宇恩表示，侯友宜長期以來放任市府各機關人力出現缺口，包含警力、社工、基層公務員等；為個人選舉私利修改議會議程，讓市府人員超額負擔、嚴重加班，種種損害勞動權益的行為，無法靠五一勞動節1天的休假來消弭。

國民黨團書記長廖先翔指出，今天適逢勞動節，因此安排書面質詢，示範一下全國放假，技術性讓議員助理和市府適用勞基法的約聘僱人員能有機會享有勞工的權益。民進黨執政做不到的，就讓國民黨來做，。

黨團副書記長江怡臻指出，立法院這會期2月17日開議，行政院長陳建仁在2月24日登場備詢，1個多月的總質詢期間，民進黨絕大多數立委的質詢時間「自動減半」，且在個人質詢時，許多綠委改以書面質詢代替口頭質詢。

國民黨議員林金結表示，縣市執政黨黨團改書面質詢不是特例，在蘇貞昌擔任台北縣長時，執政的民進黨團也曾改書面質詢，國民黨團濃縮質詢的時間採書面質詢，可讓侯友宜在總質詢期間能抽空處理政務，讓推動市政工作更有效率。

國民黨 侯友宜 民進黨

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