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新北泰板輕軌 市府允中和板橋交界增設一站

中央社／ 新北1日電

新北市府規劃泰板輕軌可行性研究案，由於民眾與反映F32、F33站間距離過遠，市府已同意參採民進黨立委江永昌等人建議，在中和板橋交界的五權公園南側新設車站，將報交通部審議。

江永昌今天發布新聞稿表示，泰山板橋輕軌作為新北市第3條南北向捷運路線，將連貫溪北、溪南都心。市府日前在地方說明會公告初始設計中，F32站會設在板橋都市計畫區的信義路與青雲路接續處，F33站設在捷運萬大線莒光站旁，兩站間隔距離過遠，因此當地里長及居民紛紛希望在兩站間增設1站。

江永昌說，輕軌現在規劃路線北側已有大量新舊住宅，未來輕軌路線南側的都市計畫勢必朝住商機能開發，屆時將引進更多人口，應強化輕軌便捷性及效能。因此他今年3月邀交通部與新北市府開協調會，要求將增站設計納入可行性研究。

江永昌表示，經市府評估站體間距、可服務人口數、列車運轉模擬及增站成本等，在未來板橋、中和與土城農業區都市計畫整體開發之下，增站並未大幅影響路線財務，且有效增加運量，因此已同意在五權公園、壽德公園路段增設站點，後續將提報交通部審議。

新北市政府捷運局說，這次泰板輕軌增站規劃，在聽取地方議員及立委意見後納入研議評估，因此在中和板橋交界的五權公園南側新設車站，並在未來都市計畫新闢30公尺道路上設置平面車站。

根據新北市政府捷運工程局資料，自五泰輕軌延伸的泰山板橋輕軌規劃長度10.4公里，共設13站與1座機廠，從五股泰山輕軌終點站F14站接續沿塭仔圳重劃區、板橋浮洲都市計畫區，一路到板橋、土城、中和交接處的農業區。沿途可轉乘新莊線輔大站、台鐵浮洲站、板南線亞東醫院站與萬大中和線莒光站等。

輕軌 新北

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