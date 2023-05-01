說出一口好菜 五股守讓堂邀焦桐等名家駐館

現代人喜愛美食，新北市五股守讓堂邀請飲食文學作家，包含飲食文學教父焦桐、飲食作家洪愛珠、韓良憶、陳淑華等人從5月7日起至11月18日駐館，帶大家從文字裡閱讀飲食，享受視覺與味覺的感官饗宴。

新北市立圖書館長王錦華說，現代人喜愛美食，美食在文學家的創作中也不曾缺席，作家筆下一道道的佳餚，字裡行間更可以感受文字與飲食間的情感和故事，讓美食更引人入勝。

五股守讓堂從5月份開始推出「文學家駐館活動」，首波特別邀請焦桐、洪愛珠、韓良憶，及陳淑華四位飲食散文名家，每月2次駐館開講，除分享作家飲食私房書，同時搭配主題書展，帶領民眾從閱讀中探尋作家筆下的飲食美學。

首位駐館文學家焦桐，帶來他最新的飲食散文「慢食天下」。焦桐說，「慢食天下」是他寫給食物的情書，近年來，致力飲食哲學、飲食美學的他，除了和大家分享國內外好吃的私房餐廳及佳餚，接下來將以「粥」、「豆腐」等市井小食，帶大家認識美食的典故由來，進一步以文學角度帶大家進入美食世界。

洪愛珠則以「一個新北女子的飲食與購物筆記」為主題，從廚房小物到人間菜場與大家分享家族記憶。韓良憶將帶大家「從家常便飯認識自己」，分享日常走路、買菜、一日三餐；長年致力考據台灣常民生活器物與飲食文化的陳淑華將帶來「從我家的餐桌，到島嶼的餐桌：灶邊煮語的田野分享」，追索餐桌上的小吃美味故事。