聽新聞
test
0:00 / 0:00
社宅5萬戶要等25年 蔣萬安：提供多元管道解決居住問題
台北市長蔣萬安接續推動社宅5萬戶目標，遭議員苗博雅質疑，前市長郝龍斌、柯文哲任內16年，總共只完成1萬6千多戶，蔣萬安若要達到5萬戶，恐怕還要再等25年，批蔣萬安「蔣大話」。對此，蔣萬安今天回應，會透過多元管道提供可負擔居住環境，包括EOD、都更分回、容積獎勵等，解決民眾居住問題會持續努力。
蔣萬安今天下午視察廣慈博愛園區衛福大樓，對於議員批評蔣萬安接續蓋社宅要達5萬戶，恐要再等25年，蔣萬安今天表示，感謝歷任的市長，不管從規畫、發包、施工都在努力推動社會住宅，他也會在既有基礎上好好規畫。
不過蔣萬安也提到，當然在公有地資源逐漸稀少行情，也希望推動更好、及更優質的社會住宅，並透過多元管道提供可負擔居住環境，包括EOD、都更分回、容積獎勵等，都是努力方向。最重要是要解決民眾居住問題，會持續全力來努力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言