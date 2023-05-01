社宅5萬戶要等25年 蔣萬安：提供多元管道解決居住問題

台北市長蔣萬安接續推動社宅5萬戶目標，遭議員苗博雅質疑，前市長郝龍斌、柯文哲任內16年，總共只完成1萬6千多戶，蔣萬安若要達到5萬戶，恐怕還要再等25年，批蔣萬安「蔣大話」。對此，蔣萬安今天回應，會透過多元管道提供可負擔居住環境，包括EOD、都更分回、容積獎勵等，解決民眾居住問題會持續努力。

蔣萬安今天下午視察廣慈博愛園區衛福大樓，對於議員批評蔣萬安接續蓋社宅要達5萬戶，恐要再等25年，蔣萬安今天表示，感謝歷任的市長，不管從規畫、發包、施工都在努力推動社會住宅，他也會在既有基礎上好好規畫。

不過蔣萬安也提到，當然在公有地資源逐漸稀少行情，也希望推動更好、及更優質的社會住宅，並透過多元管道提供可負擔居住環境，包括EOD、都更分回、容積獎勵等，都是努力方向。最重要是要解決民眾居住問題，會持續全力來努力。