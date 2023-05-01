奇觀！私設水泥斜坡封埋 樹林消防栓「下半身」消失

新北市樹林區博愛街菜市場內有1支消防栓，因在店鋪門口不利做生意，屋主申請遷移，日前相關單位辦理會勘，發現竟被私自埋在水泥斜坡，只露出上半截，眾人傻眼覺得誇張。結果還因原租戶已搬走，最後由市政府養工處負責拆除復原，全民埋單。

據了解，這支消防栓位於樹德宮土地公廟斜對面，在道路轉角，旁邊從前是水果行，目前已經退租搬走，空的店面仍在招租。年初房東主張因為常有摩托車停放占用遭民眾檢舉，建議將消防栓往旁遷移10-20公尺。

包括區公所、自來水公司、消防局、里長、陳情人共同會勘，赫然發現消防栓只剩上半截露出地表，當場傻眼。詢問方知是原來的水果行，為了方便擺攤做生意，私自鋪設水泥斜坡，把消防栓的「下半身」埋在地底。

由於出水口未被封死，消防隊測試結果，仍能正常接管引水。記者透過google地圖查看歷史檔案圖資，發現過去水果行仍營業時，門口擺滿攤架遮蔽消防栓，從街道根本看不到這支消防栓。目前水果行已經搬走，最後由市政府養工處負責刨開水泥拆除斜坡，恢復原狀。

水公司表示消防栓未占用私人土地，若因私人訴求申請遷移，費用需由陳情人自付。後來據稱屋主打算自費遷移。