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六藝劇團金山萬里6場次巡演落幕 追劇觀後徵文送好禮

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
六藝劇團金山萬里6場次巡演落幕，追劇觀後徵文送好禮。圖／金山區公所提供
六藝劇團金山萬里6場次巡演落幕，追劇觀後徵文送好禮。圖／金山區公所提供

新北市金山聯合萬里區公所4月辦理「金萬兒童藝文月」6場次免費巡演，「六藝劇團」帶來獨創劇目「童話串串」，結合在地元素如金山三寶、萬里蟹等，受到小朋友歡迎。即日起至5月5日止，在六藝劇團粉絲專頁有「觀後感徵文，小朋友發揮想像力，就有機會獲得好禮。

金山區長劉昌松今天表示，藝文月的主題「童話串串」，是一部以改編知名童話小紅帽及醜小鴨，結合金山、萬里在地元素，像是燭台雙嶼、金山三寶（紅心甘藷、芋頭、茭白筍） 、金山健走路跑、萬里蟹、溫泉及野柳女王頭等，寓教於樂讓民眾了解在地文化。

萬里區長粘雪琴說，很高興能與金山區公所共同辦理藝文展演活動。戲劇演出不僅能推廣在地文化，讓金山、萬里的親子更了解家鄉。

「童話串串」集合知名童話小紅帽及醜小鴨，在演出過程中也設計許多互動橋段，例如性別平等的機智問答、觀眾化身為小幫手協助小紅帽找尋解藥、陪醜小鴨勇敢成長陪伴主角度過難關，讓觀眾跟劇中角色有近距離的互動。

即日起至5月5日止，於六藝劇團粉絲專頁舉辦「觀後感徵文、著色畫徵件贈獎活動」，於留言處寫下至少100字的追劇觀後感、讚賞與期許，或小朋友畫在約A4大小紙張再拍照上傳，投稿就有機會獲得精美小禮物1分。

贈獎方式參加獎為觀後感、繪畫各組前10位「不重覆」的參與者共20位，可獲得精美小禮物一分（不挑樣，由六藝劇團隨選隨寄）；幸運獎：觀後感、繪畫各抽出5位幸運兒共10位，獲得歌林充電手持式風扇一支。（如參加踴躍將視實際參與人數增加獎品數量，5月15日公布名單）。

六藝劇團金山萬里6場次巡演落幕，追劇觀後徵文送好禮。圖／金山區公所提供
六藝劇團金山萬里6場次巡演落幕，追劇觀後徵文送好禮。圖／金山區公所提供
六藝劇團金山萬里6場次巡演落幕，追劇觀後徵文送好禮。圖／金山區公所提供
六藝劇團金山萬里6場次巡演落幕，追劇觀後徵文送好禮。圖／金山區公所提供

金山 萬里蟹

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