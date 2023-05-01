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國民黨大安區初選10日到12日民調 李鴻源、唐湘龍獻聲挺楊永明

聯合報／ 記者洪子凱／即時報導
內政部前部長李鴻源、資深媒體人唐湘龍分別「獻聲」力挺參與國民黨大安區立委初選國安會前副秘書長楊永明。圖／楊永明提供
內政部前部長李鴻源、資深媒體人唐湘龍分別「獻聲」力挺參與國民黨大安區立委初選國安會前副秘書長楊永明。圖／楊永明提供

國民黨台北市大安區初選民調將於5月10日到12日舉行，資深媒體人唐湘龍和內政部前部長李鴻源特地錄音「獻聲」力挺國安會前副秘書長楊永明。楊永明表示，兩人都是他多年的老朋友，這次初選十分激烈，「感謝唐湘龍、李鴻源獻聲支持國安立委楊永明」，相信自己的專業能力和國安政務官經歷，可以獲得大安區選民支持。

李鴻源拜票電話語音提到，他與楊永明曾共同舉辦「危老都更是國安議題」座談會，他相信楊永明有解決大安區老舊建築的決心和魄力；唐湘龍在語音中也稱讚，楊永明有國家安全專業也有實務政務官經驗，希望大安區民眾能夠支持讓最有國際觀的楊永明，來為中華民國持續發聲。

楊永明表示，很開心能得到兩位重量級人物支持，他表示唐湘龍和李鴻源都是自己的老朋友，最初就是在唐湘龍的節目上宣布參選大安區立委，自己從去年12月開始拜會大安區地方人士與里長們，就是唐湘龍的鼓勵與支持，才持續一步一腳印，堅持參選大安區立委。

楊永明表示，他與李鴻源在3月底共同舉辦「危老都更是國安議題」座談會，這也是他初選中涵蓋兩岸安全、危老都更、東區復興等一系列主題活動中的關鍵一環。根據統計，北市30年以上老屋超過7成，若發生6級大地震，可能會有4000棟建築倒榻，直接影響台灣民眾生命安全，正因為危老都更已進入「搶時間」階段，因此邀請到這方面的專家李鴻源合作，為危老都更找解方，讓大安區和台北人都可以有更安全的居住環境。

楊永明表示，這次大安區初選競爭十分激烈，但相信自己的專業能力和國安政務官經歷，可以獲得大安區選民支持，「我是這次唯一的國安政務官參選者，希望大家要搶救楊永明，讓國安老手進入立法院，真正有效的監督政府、使台灣在兩岸衝突之中趨吉避凶。」

國安會前副秘書長楊永明今早前往通化里舉辦的長青旅遊活動送車。圖／取自楊永明臉書
國安會前副秘書長楊永明今早前往通化里舉辦的長青旅遊活動送車。圖／取自楊永明臉書

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